Okan Buruk: 'Şampiyonluğu belli etmemiz gerekiyor'

02 Mayıs
Fenerbahçe-Başakşehir
3-1
02 Mayıs
Samsunspor-Galatasaray
4-1
02 Mayıs
NEC Nijmegen-Telstar
1-190'
02 Mayıs
Arminia Bielefeld-Bochum
1-1
02 Mayıs
Holstein Kiel-E.Braunschweig
2-0
02 Mayıs
Dynamo Dresden-Kaiserslautern
1-0
02 Mayıs
Schalke 04-Fortuna Düsseldorf
1-0
02 Mayıs
Lausanne-FC Luzern
1-3
02 Mayıs
Winterthur-FC Zürich
2-2
02 Mayıs
Basel-Thun
3-1
02 Mayıs
Nacional-AVS
1-2
02 Mayıs
Moreirense-Estrela da Amadora
3-2
02 Mayıs
Arouca-Santa Clara
2-2
02 Mayıs
Famalicao-Benfica
2-2
02 Mayıs
FC Porto-Alverca
1-085'
02 Mayıs
Baltika-Kazan
0-1
02 Mayıs
Dynamo Makhachkala-FC Rostov
1-2
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT
02 Mayıs
CSKA Moskova-Zenit St. Petersburg
1-3
02 Mayıs
Blackburn Rovers-Leicester City
0-1
02 Mayıs
Bristol City-Stoke City
2-0
02 Mayıs
Derby County-Sheffield United
1-2
02 Mayıs
Hull City-Norwich City
2-1
02 Mayıs
Ipswich Town-QPR
3-0
02 Mayıs
Millwall-Oxford United
2-0
02 Mayıs
Portsmouth-Birmingham City
1-1
02 Mayıs
Preston North End-Southampton
1-3
02 Mayıs
Sheffield Wednesday-West Bromwich
2-1
02 Mayıs
Swansea City-Charlton Athletic
3-1
02 Mayıs
Watford-Coventry City
0-4
02 Mayıs
Ajax-PSV Eindhoven
2-2
02 Mayıs
FC Groningen-Excelsior
2-3
02 Mayıs
FC Utrecht-NAC Breda
2-0
02 Mayıs
Leverkusen-RB Leipzig
4-1
02 Mayıs
Trabzonspor-Göztepe
1-1
02 Mayıs
Bandırmaspor-Sivasspor
1-0
02 Mayıs
Bodrum FK-Sarıyer
0-1
02 Mayıs
Arca Çorum FK-Erzurumspor
1-1
02 Mayıs
Esenler Erokspor-Pendikspor
1-1
02 Mayıs
Iğdır FK-Amed Sportif
3-3
02 Mayıs
Ümraniye-Keçiörengücü
1-4
02 Mayıs
Bayern Munih-FC Heidenheim
3-3
02 Mayıs
E. Frankfurt-Hamburger SV
1-2
02 Mayıs
Hoffenheim-VfB Stuttgart
3-3
02 Mayıs
Union Berlin-FC Köln
2-2
02 Mayıs
Werder Bremen-Augsburg
1-3
02 Mayıs
Brentford-West Ham United
3-0
02 Mayıs
Nice-Lens
1-1
02 Mayıs
Newcastle-Brighton
3-1
02 Mayıs
Wolves-Sunderland
1-1
02 Mayıs
Arsenal-Fulham
3-0
02 Mayıs
Villarreal-Levante
5-1
02 Mayıs
Valencia-Atletico Madrid
0-2
02 Mayıs
Alaves-Athletic Bilbao
2-4
02 Mayıs
Osasuna-Barcelona
1-2
02 Mayıs
Udinese-Torino
2-0
02 Mayıs
Como-SSC Napoli
0-0
02 Mayıs
Atalanta-Genoa
0-0
02 Mayıs
Nantes-Marsilya
3-0
02 Mayıs
PSG-Lorient
2-2
02 Mayıs
Metz-AS Monaco
1-2
02 Mayıs
Wrexham-Middlesbrough
2-2

Okan Buruk: "Şampiyonluğu belli etmemiz gerekiyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçının ardından konuştu.

calendar 02 Mayıs 2026 22:55 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2026 00:13
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Okan Buruk, "Bir anda herkes bizi şampiyon ilan etti ama maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Bunu sahada gördük. Bunu kırmaya, oyuncuların kafasından çıkarmaya çalıştık. Maçın başlangıcı çok iyiydi, golle başladık. Devamında 1-1'i yakaladıktan sonra rakibimiz, biraz daha oyunun içinde kötü olduk. 1-1'e kadar iyiydik, sonra kötüydük. İkinci yarı iyi başladık, 10 dakika iyiydik. Barış ve Osimhen'in değerlendiremedikleri pozisyonlar var. Rakibimiz de tüm şansları değerlendirdi. iyi oynadılar. 11'e 10 sonrası farklı bir oyun oldu. Rakip kaleye gitmeye çalıştık 11'e 10'ken de ama rakibimizin her geldiği de gol oldu. İyi değerlendirdiler. Zor tabii 11'e 10 oynamak, bir de gerideyken. Oyunumuzun çok altında kaldık, çok hata yaptık. Bölgesel olarak söylemeyeceğim ama takım olarak çok hata yaptık." dedi.

Sözlerine devam eden sarı-kırmızılı teknik adam, "Bu maçı ve şampiyonluğu alıp dönmek istiyorduk ama başaramadık. 4 puan öndeyiz. Antalyaspor maçını kazanıp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Şampiyon olmadık. Daha iyi hazırlanıp oyunumuzla ve kalitemizle şampiyonluğu belli etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, "Günay'ın kırmızı kartı talihsizlik. Rakibin ayağı, Günay'ın eline geliyor ve Günay'ın eli açılıyor. Günay direkt elini açmıyor, rakibin ayağı Günay'ın eline gelince açıldı. Talihsiz bir pozisyon." açıklamasını yaptı.

Buruk, "Torreira arka adalesinde yorgunluk hissetti. Değiştirmek zorunda kaldık. Bir sonraki maça bakacağız. Sezon sonunda ağrılar olabiliyor. İyi de çalışmıştı hafta içi." diye konuştu.

BASIN TOPLANTISI

Buruk, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyun içinde birçok yerde birçok hata yaptıklarını aktardı.

İyi bir takımla mücadele ettiklerini anlatan Buruk, "Bugün oyun içerisinde birçok yerde çok fazla hata yaptık. Oyuncularımın tabii ki nasıl olsa şampiyon olduk, nasıl olsa biz bu işi başardık, psikolojisinden de olabilir. Tabii ki iyi bir takımla karşılaştık. Karşımızda iyi bir takım vardı. Maça da golle başladık. Yediğimiz gole kadar oyun çok fazla elimizdeydi. Rakibimize çok fazla gelme şansı vermiyorduk. Tabii ki geçiş oyunundan, yani kaptırdığımız bir top aslında, çok iyi çıktığımız ama kaptırdıktan sonra da kapanamadığımız pozisyonda gerçekten çok basit bir gol yedik." dedi.

Buruk, ikinci yarıya da iyi başladıklarını belirterek, "Rakip alandaydık, top bizdeydi. İki tane net pozisyonumuz vardı. Birisi Barış, diğeri ise Osimhen'le... Sonrasında Sane'nin direkten dönen pozisyonu vardı. Gol atmaya yaklaştık ama bu sefer de rakibimiz her geldiği pozisyonu çok iyi bir şekilde değerlendirdi. Sonrasında 10 kişi kalınca biraz zorlandık. Yani zorlanmamızın yanında yine çok fazla hata vardı bence. Günün en kötü kısmı bizim için. Tabii ki bireysel değil ama takım olarak bugün çok fazla hata yaptık. Her bölümde yaptık. Yani önde de yaptık. Orta sahada da yaptık. Gerideki oyuncularımız da yaptı. Bizim için bu anlamda istediğimiz gibi bir maç olmadı." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK MESAJI

Şampiyonluk yarışında halen 4 puan önde olduklarına işaret eden Buruk, "Bir sonraki maç bizim için yeni hedef. Burada kafamızı kaldırıp kendi sahamızda oynayacağımız bir sonraki maçta şampiyonluğu ilan etmek için elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi yani bu iş bitmedi. Bir sonraki maça bu haftadan çok daha hazır olmamız gerekiyor. İkinci yarı iki tane atamadığımız gol pozisyonundan birini atsak maçı bizim lehimize çevirsek bizim için başka bir senaryo olurdu ama her şey olumsuz gitti. Bir yandan da kalemize gelen her top gol oldu. İkinci yarı bizim için her şey olumsuz gitti. Futbolda da bazen bu oluyor." şeklinde konuştu.

Buruk, Fenerbahçe karşısında oyuncularının istekli ve arzulu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyon olamamasına rağmen, Galatasaray dördüncü şampiyonluğuna oynamasına rağmen geçen haftaki maçta Galatasaray'ın herkes ne kadar aç, ne kadar istekli, maçı ne kadar istediğini konuşuyordu. Geçen haftayı yapan bu hafta da yapardı. O yüzden yani o açlık devam ediyor tabii ki, o şampiyonluk duygusu var oyuncularımızda. Yani biz bu işi nasıl olsa bitirdik kafası ister istemez oldu. Bir anda her yer şampiyonluk kutlamasına dönüştü. Bunu yaptığınız anda da oyuncu bir şekilde etkilenebiliyor. Yani onu kırmaya çalışıyorsunuz, onu değiştirmeye çalışıyorsunuz ama bu bazen rahatlık da veriyor aslında. Yani bazen bu, oyunlara çok farklı yansıyabiliyor. Ama inşallah önümüzdeki hafta kendi stadımızda tekrar şampiyonluğu kazanmak için çok daha istekli, çok daha güçlü bir oyunu ortaya koyup inşallah önümüzdeki hafta kutlamayı yapacağız." 




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
