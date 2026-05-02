Galatasaray'a kötü haber: Torreira

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
39. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası kenarda tedavi gören Lucas Torreira, devre arasında oyundan alındı ve yerine İlkay Gündoğan dahil oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonrası yaptığı açıklamada "Devre arasında Torreira'yı çıkarmak zorunda kaldık. Arka adalesinde bir ağrı vardı. O yüzden oyundan çıkmak zorunda kaldı." dedi.
