Galatasaray'a soğuk duş!

02 Mayıs
Fenerbahçe-Başakşehir
3-1
02 Mayıs
Samsunspor-Galatasaray
4-1
02 Mayıs
NEC Nijmegen-Telstar
0-1DUR
02 Mayıs
Arminia Bielefeld-Bochum
1-1
02 Mayıs
Holstein Kiel-E.Braunschweig
2-0
02 Mayıs
Dynamo Dresden-Kaiserslautern
1-0
02 Mayıs
Schalke 04-Fortuna Düsseldorf
1-058'
02 Mayıs
Lausanne-FC Luzern
1-3
02 Mayıs
Winterthur-FC Zürich
2-2
02 Mayıs
Basel-Thun
1-158'
02 Mayıs
Nacional-AVS
1-2
02 Mayıs
Moreirense-Estrela da Amadora
3-2
02 Mayıs
Arouca-Santa Clara
2-2
02 Mayıs
Famalicao-Benfica
2-2
02 Mayıs
FC Porto-Alverca
0-014'
02 Mayıs
Baltika-Kazan
0-1
02 Mayıs
Dynamo Makhachkala-FC Rostov
1-2
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT
02 Mayıs
CSKA Moskova-Zenit St. Petersburg
1-3
02 Mayıs
Blackburn Rovers-Leicester City
0-1
02 Mayıs
Bristol City-Stoke City
2-0
02 Mayıs
Derby County-Sheffield United
1-2
02 Mayıs
Hull City-Norwich City
2-1
02 Mayıs
Ipswich Town-QPR
3-0
02 Mayıs
Millwall-Oxford United
2-0
02 Mayıs
Portsmouth-Birmingham City
1-1
02 Mayıs
Preston North End-Southampton
1-3
02 Mayıs
Sheffield Wednesday-West Bromwich
2-1
02 Mayıs
Swansea City-Charlton Athletic
3-1
02 Mayıs
Watford-Coventry City
0-4
02 Mayıs
Ajax-PSV Eindhoven
1-287'
02 Mayıs
FC Groningen-Excelsior
2-3
02 Mayıs
FC Utrecht-NAC Breda
2-0
02 Mayıs
Leverkusen-RB Leipzig
4-1
02 Mayıs
Trabzonspor-Göztepe
1-1
02 Mayıs
Bandırmaspor-Sivasspor
1-0
02 Mayıs
Bodrum FK-Sarıyer
0-1
02 Mayıs
Arca Çorum FK-Erzurumspor
1-1
02 Mayıs
Esenler Erokspor-Pendikspor
1-1
02 Mayıs
Iğdır FK-Amed Sportif
3-3
02 Mayıs
Ümraniye-Keçiörengücü
1-4
02 Mayıs
Bayern Munih-FC Heidenheim
3-3
02 Mayıs
E. Frankfurt-Hamburger SV
1-2
02 Mayıs
Hoffenheim-VfB Stuttgart
3-3
02 Mayıs
Union Berlin-FC Köln
2-2
02 Mayıs
Werder Bremen-Augsburg
1-3
02 Mayıs
Brentford-West Ham United
3-0
02 Mayıs
Nice-Lens
0-041'
02 Mayıs
Newcastle-Brighton
3-1
02 Mayıs
Wolves-Sunderland
1-1
02 Mayıs
Arsenal-Fulham
3-0
02 Mayıs
Villarreal-Levante
5-1
02 Mayıs
Valencia-Atletico Madrid
0-2
02 Mayıs
Alaves-Athletic Bilbao
2-4
02 Mayıs
Osasuna-Barcelona
0-0DA
02 Mayıs
Udinese-Torino
2-0
02 Mayıs
Como-SSC Napoli
0-0
02 Mayıs
Atalanta-Genoa
0-0DA
02 Mayıs
Nantes-Marsilya
3-0
02 Mayıs
PSG-Lorient
2-2
02 Mayıs
Metz-AS Monaco
1-2
02 Mayıs
Wrexham-Middlesbrough
2-2

Galatasaray'a soğuk duş!

Kazanarak şampiyonluk kutlamayı hedefleyen Galatasaray, Samsunspor deplasmanında 4-1 mağlup oldu.

calendar 02 Mayıs 2026 21:58 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 22:11
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Samsunspor 4-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, 9. dakikada Yunus Akgün'ün şık golüyle öne geçti.

2 karşı karşıya pozisyonu değerlendiremeyen Marius Moundilmadji, 22. dakikada skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Cherif Ndiaye, 57. dakikada Samsunspor'u öne geçirdi.

GÜNAY KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray'da Günay Güvenç, ceza sahası dışında elle oynadığı için 63. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Günay'ın yerine 27 yaşındaki Batuhan Şen oyuna dahil oldu. Batuhan, Galatasaray kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında forma giydi.

MARIUS VE CHERIF, SKORU BELİRLEDİ

Marius Moundilmadji, 71. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Cherif Ndiaye, 82. dakikada maçın skorunu belirledi.

ŞAMPİYONLUK İLANINA ERTELEME

Ligde 4 hafta sonra kaybeden Galatasaray, 74 puanda kaldı ve şampiyonluk ilanını gelecek haftaya bıraktı.

Üst üste 4. galibiyetini alan Samsunspor, puanını 48'e yükseltti.

G.SARAY'IN RAKİBİ ANTALYASPOR

Galatasaray, gelecek hafta Antalyaspor ile evinde karşılaşacak. Galatasaray bu maçı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Samsunspor ise Başakşehir deplasmanına gidecek.

UĞURCAN YERİNE GÜNAY

Galatasaray'da Samsunspor karşısında kalede Günay Güvenç yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesinin ardından teknik direktör Okan Buruk, Samsunspor karşısında kaleyi Günay Güvenç'e teslim etti.

Dizinde esneme olan Yaser Asprilla da Samsunspor maçının kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Okan Buruk, Samsunspor deplasmanında Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'ini sahaya sürdü.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Batuhan Ahmet Şen, Mauro Icardi, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo ve Sacha Boey yer aldı.

SAMSUNSPOR'DA YEDİ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'ı konuk eden Samsunspor, son oynadığı Corendon Alanyaspor maçına göre ilk 11'de biri zorunlu 7 değişiklikle sahaya çıktı.

Kırmızı-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Afonso Sousa, Celil Yüksel, Emre Kılınç, Jaures Assoumou ve Olivier Ntcham, maç kadrosunda yer almadı.

Samsunspor'da son maçtaki kadrodan İrfan Can Eğribayat, Toni Borevkovic, Ali Badra Diabate, Soner Gönül, Yunus Emre Çift ve Elayis Tavsan yedek kulübesine çekilirken, Ntcham zorunlu olarak kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine Okan Kocuk, Rick van Drongelen, Lubomir Satka, Cherif Ndiaye, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou ve Tanguy Coulibaly, Galatasaray karşısında ilk 11'de görev yaptı.

Samsunspor, maça Okan Kocuk, Mendes, Van Drongelen, Satka, Tomasson, Makoumbou, Holse, Yalçın Kayan, Coulibaly, Mouandilmadji ve Ndiaye ile başladı.

Karadeniz ekibinin yedek kulübesinde ise Efe Berat Töruz, İrfan Can Eğribayat, Elayis Tavsan, Diabete, Zeki Yavru, Enes Albak, Borevkovic, Soner Gönül ve Yunus Emre Çift yer aldı.

STADYUM DOLDU

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Samsunspor taraftarı, tribünleri doldurarak takımlarına destek verdi.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesi koreografi düzenledi.

Yaklaşık 34 bin kapasiteli 19 Mayıs Stadı'nda 1700 civarında sarı-kırmızılı taraftar da yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Ndiaye'nin pasına hareketlenen Mouandilmadji'nin kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak Günay'ın müdahalesiyle kornere gitti.
9. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Orta sahadan ceza sahası çizgisi üzerine kadar topu süren Yunus Akgün'ün aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
23. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği sağladı. Yalçın Kayan'ın ara pasında topla buluşan Mouandilmadji'nin ceza sahası yayı üzerinden plase vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
31. dakikada Sane'nin kullandığı serbest atışta kaleye yönelen topu, kaleci Okan Kocuk çizgi üzerinde kontrol etti.
44. dakikada Yalçın Kayan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın serbest atıştan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
56. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası içinde Osimhen'in yerden şutunda, top yan ağlara takıldı.
57. dakikada Samsunspor 2-1 öne geçti. Mouandilmadji'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1
60. dakikada ceza sahasında topla buluşan Sane'nin yerden şutunda, direk dibine çarpan meşin yuvarlak Sallai'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Okan Kocuk topu yatarak kontrol etti.
68. dakikada defansın hatasında ceza sahası içinde müsait pozisyonda topla buluşan Mendes, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
71. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Yalçın Kayan'ın pasında Mouandilmadji topu kaleci Batuhan Ahmet Şen'in yanından ağlara yolladı: 3-1
83. dakikada kırmızı-beyazlı takım 4-1 öne geçti. Elayis Tavsan'ın ceza saha dışından şutunda, kaleci Batuhan Ahmet Şen'den dönen topu Ndiaye tamamladı: 4-1

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Reşat Onur Çoşkunses, Bersan Duran, Hüseyin Aylak
Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes (Dk. 87 Zeki Yavru), Van Drongelen (Dk. 90 Diabate), Satka, Tomasson, Makoumbou, Holse, Yalçın Kayan (Dk. 87 Yunus Emre Çift), Coulibaly (Dk. 72 Elayis Tavsan), Mouandilmadji (Dk. 90 Soner Gönül), Ndiaye
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai (Dk. 85 Boey), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 74 Singo), Jakobs, Torreira (Dk. 46 İlkay Gündoğan), Lemina, Sane (Dk. 66 Batuhan Ahmet Şen), Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz (Dk. 74 Lang), Osimhen
Goller: Dk. 23 ve 71 Mouandilmadji, Dk. 57 ve 83 Ndiaye (Samsunspor), Dk. 9 Yunus Akgün (Galatasaray),
Kırmızı kart: Dk. 63 Günay Güvenç (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 29 Coulibaly, Dk. 33 Soner Gönül, Dk. 75 Yalçın Kayan (yedek kulübesinde) (Samsunspor)

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
