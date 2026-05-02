Nihat Kahveci'den Olaitan eleştirisi!

Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.



Kontraspor ekranlarında konuşan Kahveci, siyah-beyazlı ekipte forma giyen Junior Olaitan'ın performansına sert eleştiriler yöneltti.



Tecrübeli yorumcu, Olaitan'ın özellikle hücum bölgesindeki tercihlerini eleştirerek, "Olaitan topu aldı, geriye Felix'e verdi sorun yok. Olaitan topu aldı, Yasin'e verdi geriye sorun yok. Ama Olaitan önünde Cengiz'e, Mustafa'ya, Jota'ya verdi... Sorun!" ifadelerini kullandı.



"BİR ÖNCEKİ MAÇLARDA DA KONUŞTUK"



Pas tercihlerine dikkat çeken Kahveci, oyuncunun ileriye oynadığı toplarda büyük sıkıntı yaşadığını belirterek, "Bir santim öne oynadığı her topu bir oyuncu kaybeder mi ya! Bakın arkadaşlar biz bunu bir önceki maçlarda da konuştuk Olaitan'la ilgili. 3. bölgede son pas tercihleri, şutları, girdiği pozisyonları değerlendirse başka bir oyuncudan bahsederiz." dedi.



"BEN BÖYLESİNİ YAŞAMADIM"



Olaitan'ın özellikle ilk yarıdaki performansına vurgu yapan Kahveci, "Bugünkü Olaitan'ın pas kayıpları... Ben hayatımda böylesini yaşamadım. Bir santim ileriye oynadığı özellikle ilk yarı, 10 pasın 9'unu kaybeder mi ya bir oyuncu!" sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.



