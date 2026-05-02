Nihat Kahveci'den Olaitan eleştirisi!

02 Mayıs
Fenerbahçe-Başakşehir
20:00
02 Mayıs
Samsunspor-Galatasaray
20:00
02 Mayıs
NEC Nijmegen-Telstar
22:00
02 Mayıs
Arminia Bielefeld-Bochum
14:00
02 Mayıs
Holstein Kiel-E.Braunschweig
14:00
02 Mayıs
Dynamo Dresden-Kaiserslautern
14:00
02 Mayıs
Schalke 04-Fortuna Düsseldorf
21:30
02 Mayıs
Lausanne-FC Luzern
19:00
02 Mayıs
Winterthur-FC Zürich
19:00
02 Mayıs
Basel-Thun
21:30
02 Mayıs
Nacional-AVS
17:30
02 Mayıs
Moreirense-Estrela da Amadora
17:30
02 Mayıs
Arouca-Santa Clara
17:30
02 Mayıs
Famalicao-Benfica
20:00
02 Mayıs
FC Porto-Alverca
22:30
02 Mayıs
Baltika-Kazan
16:30
02 Mayıs
Dynamo Makhachkala-FC Rostov
14:00
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT
02 Mayıs
CSKA Moskova-Zenit St. Petersburg
19:00
02 Mayıs
Blackburn Rovers-Leicester City
14:30
02 Mayıs
Bristol City-Stoke City
14:30
02 Mayıs
Derby County-Sheffield United
14:30
02 Mayıs
Hull City-Norwich City
14:30
02 Mayıs
Ipswich Town-QPR
14:30
02 Mayıs
Millwall-Oxford United
14:30
02 Mayıs
Portsmouth-Birmingham City
14:30
02 Mayıs
Preston North End-Southampton
14:30
02 Mayıs
Sheffield Wednesday-West Bromwich
14:30
02 Mayıs
Swansea City-Charlton Athletic
14:30
02 Mayıs
Watford-Coventry City
14:30
02 Mayıs
Ajax-PSV Eindhoven
21:00
02 Mayıs
FC Groningen-Excelsior
19:45
02 Mayıs
FC Utrecht-NAC Breda
17:30
02 Mayıs
Leverkusen-RB Leipzig
19:30
02 Mayıs
Trabzonspor-Göztepe
20:00
02 Mayıs
Bandırmaspor-Sivasspor
16:00
02 Mayıs
Bodrum FK-Sarıyer
16:00
02 Mayıs
Arca Çorum FK-Erzurumspor
16:00
02 Mayıs
Esenler Erokspor-Pendikspor
16:00
02 Mayıs
Iğdır FK-Amed Sportif
16:00
02 Mayıs
Ümraniye-Keçiörengücü
16:00
02 Mayıs
Bayern Munih-FC Heidenheim
16:30
02 Mayıs
E. Frankfurt-Hamburger SV
16:30
02 Mayıs
Hoffenheim-VfB Stuttgart
16:30
02 Mayıs
Union Berlin-FC Köln
16:30
02 Mayıs
Werder Bremen-Augsburg
16:30
02 Mayıs
Brentford-West Ham United
17:00
02 Mayıs
Nice-Lens
22:05
02 Mayıs
Newcastle-Brighton
17:00
02 Mayıs
Wolves-Sunderland
17:00
02 Mayıs
Arsenal-Fulham
19:30
02 Mayıs
Villarreal-Levante
15:00
02 Mayıs
Valencia-Atletico Madrid
17:15
02 Mayıs
Alaves-Athletic Bilbao
19:30
02 Mayıs
Osasuna-Barcelona
22:00
02 Mayıs
Udinese-Torino
16:00
02 Mayıs
Como-SSC Napoli
19:00
02 Mayıs
Atalanta-Genoa
21:45
02 Mayıs
Nantes-Marsilya
16:00
02 Mayıs
PSG-Lorient
18:00
02 Mayıs
Metz-AS Monaco
20:00
02 Mayıs
Wrexham-Middlesbrough
14:30

Nihat Kahveci'den Olaitan eleştirisi!

Futbol yorumcusu ve eski futbolcu Nihat Kahveci, Beşiktaş forması giyen Junior Olaitan'ın performansını değerlendirdi.

calendar 02 Mayıs 2026 11:16 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 11:21
Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Kontraspor ekranlarında konuşan Kahveci, siyah-beyazlı ekipte forma giyen Junior Olaitan'ın performansına sert eleştiriler yöneltti.

Tecrübeli yorumcu, Olaitan'ın özellikle hücum bölgesindeki tercihlerini eleştirerek, "Olaitan topu aldı, geriye Felix'e verdi sorun yok. Olaitan topu aldı, Yasin'e verdi geriye sorun yok. Ama Olaitan önünde Cengiz'e, Mustafa'ya, Jota'ya verdi... Sorun!" ifadelerini kullandı. 

"BİR ÖNCEKİ MAÇLARDA DA KONUŞTUK"

Pas tercihlerine dikkat çeken Kahveci, oyuncunun ileriye oynadığı toplarda büyük sıkıntı yaşadığını belirterek, "Bir santim öne oynadığı her topu bir oyuncu kaybeder mi ya! Bakın arkadaşlar biz bunu bir önceki maçlarda da konuştuk Olaitan'la ilgili. 3. bölgede son pas tercihleri, şutları, girdiği pozisyonları değerlendirse başka bir oyuncudan bahsederiz." dedi.

"BEN BÖYLESİNİ YAŞAMADIM"

Olaitan'ın özellikle ilk yarıdaki performansına vurgu yapan Kahveci, "Bugünkü Olaitan'ın pas kayıpları... Ben hayatımda böylesini yaşamadım. Bir santim ileriye oynadığı özellikle ilk yarı, 10 pasın 9'unu kaybeder mi ya bir oyuncu!" sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
