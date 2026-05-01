Recep Uçar: 'Çok değerli bir üç puan'

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, "Bugün itibarıyla averajla da olsa 8. sıradayız. İnşallah bu konumumuzu koruyup ligi de bu pozisyonda bitirmek istiyoruz" dedi.
Uçar, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin son haflarına yaklaştıklarını belirtti.
Kolay olmayan bir maç oynadıklarını anlatan Uçar, "Ligde son yedi maçın beşini kazanan ikisinde berabere kalan son üç maçını kazanan, Fenerbahçe'yi yenip kupada yarı finale kalan belki ligin en formda takımıydı Konyaspor." diye konuştu.
Uçar, kendi sahalarında oynadıkları son dört maçı da kazandıklarını ifade ederek, "Dolayısıyla bu galibiyet serimize bugün de bu maçı kazanarak devam etmek istiyorduk. O anlayışta, o ciddiyetle hazırlandığımız bir hafta. Biz ligi ilk sekizde bitirmek istiyoruz. Dolayısıyla belki bu uğurda en büyük rakibimiz olan Konyaspor karşısında alınan çok ama çok değerli üç puandan dolayı en başta oyuncularımızın canı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Uçar, maça iyi başladıklarını dile getirerek, "Futbolun içinde olan pozisyonlardan biriyle geriye düştük ama Allah'tan çabuk reaksiyon verdik." değerlendirmesinde bulundu.
İkinci yarıya daha iyi bir oyun iştahıyla başladıklarını aktaran Uçar, şunları kaydetti:
"Özellikle baskı sonrası Mebude ile bulduğumuz golle önce 2-1'e, sonra da Augusto'nun fantastik golüyle 3-1'e getirdiğimiz bir oyun. O bölümde tekrar pozisyonlar var. Farkı da arttırabilirdik ama arttıramadığımız bir oyun. 89'da o bölümleri daha iyi oynamamız lazım. Belki benim adıma en büyük dersler bu. Oyuncularımıza da söyledim. Son 1-2 dakikada her ne kadar heyecan yarattı bizde, 3-2'den sonra da bir tane de Bardhi'nin pozisyonu gibi pozisyon olsaydı da bizim adımıza çok canımızı yakardı ama şükürler olsun bugün bence çok değerli bir 3 puan aldık. Evimizde kazanmaya devam ettik. Ligin en formda olan takımlarından birini yendik. Çok değerli bir 3 puan. Ondan dolayı oyuncularıma tekrar yürekten kutluyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Bugün itibarıyla averajla da olsa 8. sıradayız. İnşallah bu konumumuzu koruyup ligi de bu pozisyonda bitirmek istiyoruz."
Uçar, eski takımı TÜMOSAN Konyaspor'a ve teknik direktör İlhan Palut'a kalan haftalarda başarılar temennisinde bulundu.
Gelecek sezonla ilgili de bir planlama yaptıklarını da anlatan Uçar, şunları söyledi:
"Kiralık oyuncularımız var. Hepsiyle alakalı ben yönetime bu noktada belki Eyüpspor maçı, belki son Beşiktaş maçı sonrası bir rapor sunacağım. Ciddi anlamda çalışmalar da yapılıyor bir taraftan. Gerek kulüp tarafı, gerek bizler elimizden geldiğince bir dahaki seneyle alakalı şimdiden görüşmeler yapıyoruz. Umarım seneye, bu sene ligin ikinci yarısında yakaladığımız momentumu devam ettirip üzerine koyan, daha iyi hedefler için koşabilecek, bu şehirde yaşayan herkesi mutlu edebilecek bir Çaykur Rizespor oluşturabiliriz. Bunun için de biz elimizden geleni yapacağız."
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Konyaspor maçının ardından konuştu.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Kenan Karaman'dan A Milli Takım mesajı ve Beşiktaş itirafı!
-
9
İngiltere'de Vitor Pereira rüzgarı!
-
8
Galatasaray'dan Kim Min Jae ve Salih Özcan sürprizi!
-
7
Fenerbahçe'de yeni başkanı bekleyen fatura: 515 milyon Euro
-
6
Galatasaray'ın Osimhen için beklediği bonservis
-
5
Jonathan David için Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası
-
4
Kenan Yıldız'dan 10 numara ve Dünya Kupası mesajı
-
3
Galatasaray'da iki eksik!
-
2
Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da!
-
1
Burak Yılmaz, Lille'in başına geçiyor
- 23:42 Recep Uçar: "Çok değerli bir üç puan"
- 23:26 Draguş: ''Bugün gibi oynarsak..''
- 23:20 Bayo: ''Bugün bizim için biraz hayal kırıklığı oldu''
- 23:07 Mirel Radoi: "Futbol adil bir oyun değil"
- 22:53 Salih Uçan: "Burası Beşiktaş, kimse bırakamaz"
- 22:49 Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban: "Hazırız, bekleyip göreceğiz'"
- 22:42 Yasin Özcan'dan öz eleştiri!
- 22:32 Mustafa Hekimoğlu: ''İlk odağımız kupa''
- 22:22 Jota Silva: ''Hedefimiz kupa''
- 22:09 Manisa FK sezonu bol gollü kapattı
- 22:00 Bahçeşehir Koleji, Aliağa Petkimspor'u rahat geçti
- 21:54 Beşiktaş, Gaziantep FK'yi ilk yarıda bulduğu gollerle geçti
- 21:32 Beşiktaş'ta korkutan sakatlık: Djalo
- 21:14 Ricardo Quaresma: "Serdal Adalı ile konuştuklarımız aramızda"
- 21:02 Petrovic: ''2. Lig için hazırlıklara başladık''
- 20:59 Beşiktaş'ta Asllani yıldızlaştı!
- 20:54 Dinçbudak: ''Oyuncularım iyi işi çıkardı''
- 20:16 Brighton'dan duran toplar için sıra dışı çözüm!
- 19:46 Beşiktaş'ta maç öncesi sakatlık! Kadrodan çıkarıldı
- 19:35 Sergen Yalçın'dan kadro tercihi için yanıt!
- 19:27 Boluspor, evinde üç puanı üç golle aldı!
- 19:08 3. Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası tamamlandı
- 19:00 Rizespor, Konyaspor'un serisini bitirdi
- 18:55 İstanbulspor son maçta resital sundu! Tam 9 gol
- 18:51 Gaziantep FK - Beşiktaş: 11'ler
- 18:41 Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN karşılaşması ertelendi
- 18:28 Samsunspor'da 5 isim Galatasaray maçında yok!
- 18:10 A Milli Takım'ın hazırlık maçı programı belli oldu
- 18:06 İstanbul Gençlik, deplasmanda Giresunspor'u mağlup etti
- 17:57 Petrol Ofisi Maxima 2026 Bodrum'da başladı!
- 17:50 Galatasaray'ın Osimhen için beklediği bonservis
- 17:49 Osman Zeki Korkmaz'dan gelecek kararı
- 17:44 Bekir İrtegün futbolseverlere seslendi!
- 17:38 Roberto De Zerbi: "Küme düşmüşüz gibi davranıyoruz!"
- 17:28 Pep Guardiola: "İngiliz futboluna aşığım"
- 17:21 Ergin Ataman: "Başkanımız Giannakopoulos'u tutuklamaya çalışıyorlar!"
- 16:52 Dorgeles Nene, Başakşehir maçında yok!
- 16:46 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun altıncı etabında Christian Bagatin birinci!
- 16:36 Juventus'ta rota Mason Greenwood
- 16:25 Hatayspor 1. Lig'e galibiyetle veda etti!
- 16:00 Galatasaray'da iki eksik!
- 15:43 Mourinho'dan Real Madrid için yine yalanlama!
- 15:08 Gianni Infantino, FIFA başkanlığına yeniden aday oldu!
- 15:02 Real Madrid'de ayrılık yakın: Dani Ceballos
- 14:56 Jonathan David için Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası
- 14:41 Barcelona'da Hansi Flick için geri sayım
- 14:12 Juventus'un orta saha hedefi Angelo Stiller
- 14:09 Formula 1'de Miami Grand Prix heyecanı!
- 14:02 Spor okulunda yetişen voleybolcular, Türkiye şampiyonasında
- 13:52 Keçiörengücü play-off için Ümraniye karşısında!
- 13:43 Kenan Yıldız'dan 10 numara ve Dünya Kupası mesajı
- 13:35 Boluspor'un Süper Lig özlemi 34 seneye çıktı!
- 13:35 Giulio Cesare Bregoli ve Giovanni Guidetti'den CEV Şampiyonlar Ligi mesajı
- 13:31 Rayo Vallecanolu futbolcular galibiyeti Filistin bayrağıyla kutladı
- 13:30 Bodrum'da hedef yeniden Süper Lig!
- 13:19 Fenerbahçe'nin Başakşehir serisi!
- 13:16 Hawks, CJ McCollum'ı takımda tutmayı planlıyor
- 13:14 Lakers, Luke Kennard ile devam etmek istiyor
- 13:13 Mavericks, Tim Connelly yarışından çekilebilir
- 13:12 Gobert: "Wemby'ye karşı oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum"
Brighton'dan duran toplar için sıra dışı çözüm!
Roberto De Zerbi: "Küme düşmüşüz gibi davranıyoruz!"
Pep Guardiola: "İngiliz futboluna aşığım"
Mourinho'dan Real Madrid için yine yalanlama!
Real Madrid'de ayrılık yakın: Dani Ceballos
Barcelona'da Hansi Flick için geri sayım
Juventus'un orta saha hedefi Angelo Stiller
İngiltere'de Vitor Pereira rüzgarı!
Kenan Karaman'dan A Milli Takım mesajı ve Beşiktaş itirafı!
Burak Yılmaz, Lille'in başına geçiyor
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|31
|23
|5
|3
|72
|23
|74
|2
|Fenerbahçe
|31
|19
|10
|2
|68
|33
|67
|3
|Trabzonspor
|31
|19
|8
|4
|58
|34
|65
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Başakşehir
|31
|14
|9
|8
|52
|31
|51
|6
|Göztepe
|31
|13
|12
|6
|39
|27
|51
|7
|Samsunspor
|31
|11
|12
|8
|39
|41
|45
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|11
|Kocaelispor
|31
|9
|9
|13
|25
|35
|36
|12
|Alanyaspor
|31
|6
|15
|10
|37
|38
|33
|13
|Kasımpaşa
|31
|7
|10
|14
|29
|45
|31
|14
|Antalyaspor
|31
|7
|7
|17
|30
|51
|28
|15
|Gençlerbirliği
|31
|7
|7
|17
|30
|44
|28
|16
|Eyüpspor
|31
|7
|7
|17
|25
|44
|28
|17
|Kayserispor
|31
|5
|11
|15
|23
|57
|26
|18
|Karagümrük
|31
|5
|6
|20
|27
|53
|21