Dinçbudak: ''Oyuncularım iyi işi çıkardı''

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında evinde konuk ettiği Serikspor'u 3-1 yenen Boluspor'un Teknik Direktörü Nevzat Dinçbudak, "Son süreçteki türbülansı kendimize pozitif olarak çevirmeye çalıştık. Oyuncularım ligde kalarak, son maçı da kazanarak iyi işler yaptılar." dedi.



Dinçbudak maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin son maçını kazanarak sezonu tamamlamanın kendileri adına sevindirici olduğunu söyledi.



Oyuncularının sezon boyunca iyi mücadele etmeye çalıştığını ifade eden Dinçbudak, "Son süreçteki türbülansı kendimize pozitif olarak çevirmeye çalıştık. Oyuncularım ligde kalarak, son maçı da kazanarak iyi işler yaptılar. Bu sene hizmet eden tüm oyuncular karakterli oyuncular. Onlara tekrar teşekkür ediyorum." şekline konuştu.



