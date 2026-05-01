Giulio Cesare Bregoli ve Giovanni Guidetti'den CEV Şampiyonlar Ligi mesajı

Voleybolda cumartesi günü başlayacak başlayacak Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Türk temsilcilerinde görev yapan İtalyan başantrenörler Giulio Cesare Bregoli ile Giovanni Guidetti, kupayı kazanmak istediklerini söyledi.



Sezon başında Eczacıbaşı Dynavit'in başına geçen Giulio Cesare Bregoli ile VakıfBank'ı uzun yıllardır çalıştıran Giovanni Guidetti, dörtlü final öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Eczacıbaşı Dynavit'in çalıştırıcısı Giulio Cesare Bregoli kariyerinde eksik kupayı tamamlamak istediğini belirterek, "Çok heyecan duyuyorum. Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde olmak çok farklı. Bugüne kadar CEV Challenge Cup ve CEV Cup'ı kazandım ama Şampiyonlar Ligi benim de kariyerimde olan bir eksik. Dolayısıyla burada olmak ve kupayı kazanma ihtimali konusunda çok büyük heyecan duyuyorum. Sonuçtan daha çok sürece odaklanan bir antrenörüm. Dolayısıyla son top yere düşene kadar neler olacağını maalesef bilemiyorsunuz." diye konuştu.



Finalde bir Türk derbisi olma ihtimaline değinen Bregoli, "Sporun güzel yani tahmin edilemez olması. Bu işin içinde sadece matematik yok, duygular var, mücadele var. Bu da sporun güzel yanı. Eczacıbaşı Dynavit başantrenörü olarak bir Türk finali isteğini anlayabiliyorum. Ben de finalin Eczacıbaşı tarafı olarak orada olmaya çalışacağım ama günün sonunda en iyi iki takım orada olacak. Giovanni ile orada olmak gerçekten güzel olurdu. İki turun da iyi takımları günün sonunda finalde olacak." ifadelerini kullandı.



Türkiye'de voleybola karşı yükselen ilginin kendileri için bir avantaj olduğuna değinen İtalyan çalıştırıcı, "Voleybola ilginin artması bizim için bir avantaj. Bu ilgi takımlarımızın da ligimizin de daha iyi olmasını ve kalitesinin artmasını sağlıyor. Avrupa ve İtalya'da da bu şekilde. İlgi arttıkça takımlar, ligler, organizasyonlar daha yukarı çekmek için kendilerini zorluyor. İlginin artmasını bir avantaj olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin organizasyon yönetiminden övgüyle bahseden Bregoli, "Organizasyona henüz dün başladık, şu anda her şey yolunda gidiyor. Zaten Türkiye ve İstanbul organizasyon konusunda ne kadar harika bir ülke olduğunu gösterdi. Organizasyonla aynı düzeyde maçlar olmaya devam edecek." dedi.



Giovanni Guidetti: "Yarı finalde sonucu tahmin edilemez bir maç oynayacağız"



Zor bir turnuva oynayacaklarını söyleyen VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ise "Çok zor bir dörtlü final olacak. Dünyanın en iyi takımına karşı oynayacağız. Bizde de rakibimizde de çok kez bu turnuvayı kazanmış, çok tecrübeli oyuncular var. Buraya formda geldiler ama biz de VakıfBank takımıyız. Fenerbahçe'ye karşı ligde önemli bir final serisi oynadık. İki mükemmel takımın eşleşmesi olacak. Yarı finalde sonucu tahmin edilemez bir maç oynayacağız." şeklinde konuştu.



Türkiye'de Türk finali beklentisini anladığına dikkati çeken İtalyan antrenör, "Sporda her şey mümkündür. Türk kamuoyu Türk finali istiyor, İtalyanlara sorsak onlar da İtalyan finali beklediklerini söyleyecekler. Her şey sahada belli olacak. Biz kendi işimize bakacağız. Sadece maça odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.



Baskının kendilerini daha iyi hale getirdiğini vurgulayan Guidetti, "VakıfBank'ta 'Baskı hak ettiğimiz bir ayrıcalıktır' diye bir sözümüz var. Ayrıcalıklı olduğumuz için, bunu hak ettiğimiz için bu baskıyı görüyoruz. Takımda bunu konuşmuyoruz. Geçmişte neler kazandığımıza bakmıyoruz. Sadece cumartesi gününe odaklanmış durumdayız. Öncesini ve sonrasını düşünmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Dörtlü finale voleybolseverlerin büyük ilgi göstereceğini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "İstanbul'da olduğumuz için mutluyuz. Organizasyonda her şey mükemmel. Cumartesi ve pazar günü çok kalabalık olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye voleybol ülkesi ve herkes voleybolu çok seviyor." dedi.



