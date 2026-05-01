Beşiktaş, İbrahim Kaya'yı takibe aldı!

Transfer piyasasında yerli futbolculara yönelik hareketlilik devam ederken, Alanyaspor formasıyla çıkış yapan İbrahim Kaya dikkat çekmeyi sürdürüyor.
Bandırmaspor'dan transfer edildikten sonra ilk sezonunda kaydettiği 5 gol ve 1 asistlik performansla önemli bir yükseliş yakalayan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, Süper Lig ekiplerinin radarına girmiş durumda.
SERKAN REÇBER İZLİYOR
Trabzonspor'un daha önce ilgilendiği bilinen İbrahim Kaya için bu kez Beşiktaş devreye girdi. Siyah-beyazlılarda transfer sürecini yürüten Serkan Reçber'in genç oyuncuyu yakından izlediği ve teknik ekibe sunduğu raporlarda olumlu değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.
ROTASYONU GENİŞLETMEK İÇİN DÜŞÜNÜLÜYOR
Beşiktaş yönetiminin, maliyet ve katkı dengesini dikkate alarak İbrahim Kaya'yı geniş kadro rotasyonunda değerlendirmeyi planladığı ifade ediliyor. Hücum hattında daha alternatifli ve dinamik bir yapı kurmak isteyen Kara Kartal, yerli oyuncu havuzunu güçlendirme stratejisi kapsamında bu transferi önemli bir fırsat olarak görüyor. İbrahim Kaya'nın çok yönlü oyun tarzı, farklı hücum bölgelerinde görev yapabilmesi ve gelişime açık yapısı ise teknik heyetin dikkatini çeken başlıca unsurlar arasında yer alıyor.
Alanyaspor cephesinin oyuncu için nasıl bir bonservis beklentisi içinde olduğu henüz netlik kazanmazken, taraflar arasında önümüzdeki günlerde temasların hızlanması bekleniyor. Transfer sürecinde Trabzonspor'un da yeniden devreye girme ihtimali bulunurken, İbrahim Kaya dosyasında sıcak gelişmelerin yaşanması an meselesi olarak değerlendiriliyor.
