01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Beşiktaş, İbrahim Kaya'yı takibe aldı!

Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgilendiği İbrahim Kaya için transfer yarışı hız kazanırken, Alanyaspor'un bonservis beklentisi sürecin seyrini belirleyecek.

calendar 01 Mayıs 2026 10:22 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 10:29
Beşiktaş, İbrahim Kaya'yı takibe aldı!
Transfer piyasasında yerli futbolculara yönelik hareketlilik devam ederken, Alanyaspor formasıyla çıkış yapan İbrahim Kaya dikkat çekmeyi sürdürüyor.

Bandırmaspor'dan transfer edildikten sonra ilk sezonunda kaydettiği 5 gol ve 1 asistlik performansla önemli bir yükseliş yakalayan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, Süper Lig ekiplerinin radarına girmiş durumda.

SERKAN REÇBER İZLİYOR
Trabzonspor'un daha önce ilgilendiği bilinen İbrahim Kaya için bu kez Beşiktaş devreye girdi. Siyah-beyazlılarda transfer sürecini yürüten Serkan Reçber'in genç oyuncuyu yakından izlediği ve teknik ekibe sunduğu raporlarda olumlu değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.

ROTASYONU GENİŞLETMEK İÇİN DÜŞÜNÜLÜYOR
Beşiktaş yönetiminin, maliyet ve katkı dengesini dikkate alarak İbrahim Kaya'yı geniş kadro rotasyonunda değerlendirmeyi planladığı ifade ediliyor. Hücum hattında daha alternatifli ve dinamik bir yapı kurmak isteyen Kara Kartal, yerli oyuncu havuzunu güçlendirme stratejisi kapsamında bu transferi önemli bir fırsat olarak görüyor. İbrahim Kaya'nın çok yönlü oyun tarzı, farklı hücum bölgelerinde görev yapabilmesi ve gelişime açık yapısı ise teknik heyetin dikkatini çeken başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Alanyaspor cephesinin oyuncu için nasıl bir bonservis beklentisi içinde olduğu henüz netlik kazanmazken, taraflar arasında önümüzdeki günlerde temasların hızlanması bekleniyor. Transfer sürecinde Trabzonspor'un da yeniden devreye girme ihtimali bulunurken, İbrahim Kaya dosyasında sıcak gelişmelerin yaşanması an meselesi olarak değerlendiriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
