Roma'dan Mason Greenwood için 40 milyon euro

Roma, Marsilya forması giyen Mason Greenwood için girişimlerine devam ediyor.



ROMA'NIN ANA HEDEFLERİNDEN



Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Greenwood, Roma'nın transfer listesinde en üst sıralarda yer alıyor.



Roma, 24 yaşındaki futbolcu için Marsilya'ya yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi, Marsilya'dan Mason Greenwood'u zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.



TOPLAM PAKET 40 MİLYON EURO



Mason Greenwood için toplamda 40 milyon euro'yu gözden çıkaran Roma'nın düşündüğü yeni teklif şu şekilde:



-5 milyon euro kiralama bedeli

-25 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu [İlk maçında devreye girecek.]

-10 milyon euro bonus



MARSILYA NE YAPACAK?



Oyuncu satmak zorunda olan Marsilya'nın, Roma'da gelecek böyle bir teklife ne yanıt vereceği ise büyük bir merakla bekleniyor.



Marsilya'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan İngiliz oyuncu, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.



FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELDİ



Mason Greenwood, geçtiğimiz haftaya kadar Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alıyordu.



Sarı-lacivertlilerde başkan adayı Hakan Safi, İngiliz yıldız ile anlaştığını duyurdu.



Fenerbahçe'de başkanlık seçiminde Hakan Safi'nin Aziz Yıldırım karşısında kaybetmesinin ardından Greenwood ile ilgili önemli bir gelişme yaşanmadı.



