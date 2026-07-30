Hull City'den Bamba Dieng hamlesi!

Yeni sezon öncesinde geleceği merak konusu olan Bamba Dieng için transferde yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bir dönem Türkiye'de Amedspor'a transfer olacağı öne sürülen Senegalli golcü, kariyerine İngiltere'de devam etmeye hazırlanıyor.
İKİ İNGİLİZ KULÜBÜYLE GÖRÜŞÜYOR
Foot Mercato'nun haberine göre, 26 yaşındaki santrfor, Premier Lig'e yükselen Hull City ile Championship ekiplerinden Middlesbrough ile transfer görüşmeleri yürütüyor.
HEDEFİ İNGİLTERE'DE YENİ BİR SAYFA AÇMAK
Haberde, geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 10 gol kaydeden eski Lorientli futbolcunun, kariyerinde yeni bir meydan okumaya hazır olduğu ve İngiltere'de forma giymeyi istediği belirtildi.
İKİ İNGİLİZ KULÜBÜYLE GÖRÜŞÜYOR
Foot Mercato'nun haberine göre, 26 yaşındaki santrfor, Premier Lig'e yükselen Hull City ile Championship ekiplerinden Middlesbrough ile transfer görüşmeleri yürütüyor.
HEDEFİ İNGİLTERE'DE YENİ BİR SAYFA AÇMAK
Haberde, geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 10 gol kaydeden eski Lorientli futbolcunun, kariyerinde yeni bir meydan okumaya hazır olduğu ve İngiltere'de forma giymeyi istediği belirtildi.