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Real Madrid, Diomande için geri sayımda!

Real Madrid, Leipzig forması giyen Yan Diomande'nin transferini cumartesi günü başlayacak Avusturya kampı öncesinde tamamlamak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 17:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid, Diomande için geri sayımda!
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Real Madrid, Leipzig forması giyen Yan Diomande'nin transferi için geri sayıma geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sky'da yer alan habere göre, Real Madrid, 19 yaşındaki genç oyuncunun transferini cumartesi günü başlayacak Avusturya kampından önce tamamlamak istiyor.

135 MİLYON EURO'LUK ÖDEME

ESPN'de yer alan habere göre, Real Madrid, Yan Diomande için kasasından toplamda 135 milyon euro çıkaracak. Bu bedelin 115-120 milyon euro'su bonservis, kalan kısım ise bonus olacak.

Yan Diomande, bonusların gerçekleşmesi durumunda Real Madrid tarihinin en pahalı transferi olacak.

SEZON PERFORMANSI

Leipzig forması altında geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan Yan Diomande, 15 gol attı ve 11 asist yaptı.

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