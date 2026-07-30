Haber Tarihi: 30 Temmuz 2026 12:14 -
Güncelleme Tarihi:
30 Temmuz 2026 12:14
Motorine Zam Var mı? Motorin Fiyatlarına 30 Temmuz'da 2,66 TL Zam Bekleniyor
Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Özellikle motorin kullanan sürücüler, "Motorine zam var mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına 30 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 66 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zam kararının gece yarısından sonra pompaya yansıması öngörülüyor.
Zam ne zaman uygulanacak?Beklenen fiyat artışının 30 Temmuz 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olması bekleniyor. Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketlerinin gece yarısı yapacağı güncellemenin ardından kesinleşecek.Motorin fiyatları neden artıyor?Motorin fiyatlarındaki değişimde;Brent petrol fiyatları,Döviz kurundaki hareketlilik,Akdeniz piyasasındaki rafineri ürün fiyatları,Uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmeleretkili oluyor.Bu faktörlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında dönem dönem zam ve indirim uygulanabiliyor.
Zam kesinleşti mi?Beklenen artış sektör kaynakları tarafından dile getirilirken, nihai fiyat güncellemesi gece yarısı itibarıyla dağıtım şirketleri tarafından pompaya yansıtılacak. Zam tutarında son dakika değişikliği yaşanması ihtimali de bulunuyor.Sonuç: Motorine Zam Var mı?Evet. Motorinin litre fiyatına 30 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 66 kuruş zam yapılması bekleniyor. Güncel pompa fiyatları, gece yarısından sonra kesinleşecek.
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