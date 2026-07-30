Galatasaray'dan Christopher Nkunku sürprizi!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına ara vermeden devam ederken gündemine Avrupa futbolunun dikkat çeken isimlerinden Christopher Nkunku'yu aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Cimbom'un son olarak AC Milan forması giyen Fransız yıldızı transfer listesine eklediği ve oyuncuyla ilgili ilk temaslar için hazırlıklara başladığı öne sürüldü.
Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından hücum hattında önemli bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın Victor Osimhen ile forma rekabetine girebilecek üst düzey bir golcüyü kadrosuna katmayı hedeflediği öğrenildi.
PAZARLIK SÜRECİ ZORLU GEÇECEK
Piyasa değeri yaklaşık 25 milyon Euro olarak gösterilen Christopher Nkunku için sarı-kırmızılı yönetimin ilk adımları atmaya hazırlandığı belirtilirken, AC Milan ile yapılacak görüşmelerde zorlu bir pazarlık sürecinin yaşanabileceği ifade edildi.
TAM BİR JOKER
Asıl mevkisi santrfor olan Christopher Nkunku'nun, gerektiğinde on numara ve sol kanatta da görev yapabilmesi nedeniyle Galatasaray teknik heyetinin oyuncuya olumlu yaklaştığı kaydedildi.
PERFORMANSI VE KARİYERİ
Geçtiğimiz sezon AC Milan formasıyla 35 resmi karşılaşmada görev yapan Fransız yıldız, 8 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyarken, hücum hattının birçok bölgesinde oynayabilmesiyle dikkat çekti.
Futbol kariyerine Paris Saint-Germain altyapısında başlayan Christopher Nkunku, A takıma yükselmesinin ardından RB Leipzig'e transfer olarak Avrupa futbolunda önemli bir çıkış yakaladı.
Almanya'da sergilediği başarılı performans sayesinde 2023 yılında yaklaşık 60 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olan deneyimli futbolcu, kariyerini daha sonra AC Milan'da sürdürmeye başladı.
28 yaşındaki Christopher Nkunku'nun İtalyan ekibi ile olan sözleşmesinin Haziran 2030 tarihinde sona erecek olması, transfer sürecinde Galatasaray'ın önündeki en önemli detaylardan biri olarak öne çıkıyor.
Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılıların yıldız futbolcu için önümüzdeki süreçte somut adımlar atması bekleniyor.
Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından hücum hattında önemli bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın Victor Osimhen ile forma rekabetine girebilecek üst düzey bir golcüyü kadrosuna katmayı hedeflediği öğrenildi.
PAZARLIK SÜRECİ ZORLU GEÇECEK
Piyasa değeri yaklaşık 25 milyon Euro olarak gösterilen Christopher Nkunku için sarı-kırmızılı yönetimin ilk adımları atmaya hazırlandığı belirtilirken, AC Milan ile yapılacak görüşmelerde zorlu bir pazarlık sürecinin yaşanabileceği ifade edildi.
TAM BİR JOKER
Asıl mevkisi santrfor olan Christopher Nkunku'nun, gerektiğinde on numara ve sol kanatta da görev yapabilmesi nedeniyle Galatasaray teknik heyetinin oyuncuya olumlu yaklaştığı kaydedildi.
PERFORMANSI VE KARİYERİ
Geçtiğimiz sezon AC Milan formasıyla 35 resmi karşılaşmada görev yapan Fransız yıldız, 8 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyarken, hücum hattının birçok bölgesinde oynayabilmesiyle dikkat çekti.
Futbol kariyerine Paris Saint-Germain altyapısında başlayan Christopher Nkunku, A takıma yükselmesinin ardından RB Leipzig'e transfer olarak Avrupa futbolunda önemli bir çıkış yakaladı.
Almanya'da sergilediği başarılı performans sayesinde 2023 yılında yaklaşık 60 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olan deneyimli futbolcu, kariyerini daha sonra AC Milan'da sürdürmeye başladı.
28 yaşındaki Christopher Nkunku'nun İtalyan ekibi ile olan sözleşmesinin Haziran 2030 tarihinde sona erecek olması, transfer sürecinde Galatasaray'ın önündeki en önemli detaylardan biri olarak öne çıkıyor.
Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılıların yıldız futbolcu için önümüzdeki süreçte somut adımlar atması bekleniyor.