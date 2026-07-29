Haber Tarihi: 29 Temmuz 2026 11:45 -
Güncelleme Tarihi:
29 Temmuz 2026 11:45
S Sport Digiturk'te Var mı? S Sport Hangi Platformlarda İzleniyor?
Premier Lig, NBA, UFC, Wimbledon, Serie A ve birçok önemli spor organizasyonunu yayınlayan S Sport'u izlemek isteyen sporseverler, "S Sport Digiturk'te var mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor.
Hayır. Güncel durumda S Sport ve S Sport 2 kanalları Digiturk platformunda yer almıyor. Daha önce Digiturk'te yayınlanan kanallar, yayın hakları anlaşmasının sona ermesinin ardından platformdan kaldırıldı.
S Sport Plus Digiturk'te var mı?Hayır. S Sport Plus, televizyon kanalı değil, internet üzerinden hizmet veren dijital yayın platformudur. Bu nedenle Digiturk kanal listesinde bulunmuyor. S Sport Plus'a mobil uygulama, akıllı televizyon ve internet tarayıcısı üzerinden üyelikle erişilebiliyor.S Sport hangi platformlarda izlenebilir?S Sport yayınları şu platformlarda izlenebiliyor:TV+TivibuS Sport Plus (dijital üyelik)Platform ve kanal bilgileri dönemsel olarak değişebileceği için güncel listeyi yayıncı kuruluş üzerinden kontrol etmekte fayda bulunuyor.Digiturk kullanıcıları ne yapabilir?
Digiturk aboneleri, S Sport yayınlarını Digiturk kutusu üzerinden izleyemiyor. S Sport içeriklerine erişmek isteyen kullanıcıların S Sport Plus aboneliği veya kanalı taşıyan diğer platformları tercih etmeleri gerekiyor.Sonuç: S Sport Digiturk'te Var mı?Hayır. 2026 yılı itibarıyla S Sport ve S Sport 2 kanalları Digiturk yayın paketinde yer almıyor. S Sport içerikleri TV+, Tivibu ve S Sport Plus platformları üzerinden izlenebiliyor.
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