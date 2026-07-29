S Sport Digiturk'te Var mı? S Sport Hangi Platformlarda İzleniyor?

Hayır. Güncel durumda S Sport ve S Sport 2 kanalları Digiturk platformunda yer almıyor. Daha önce Digiturk'te yayınlanan kanallar, yayın hakları anlaşmasının sona ermesinin ardından platformdan kaldırıldı.

S Sport Plus Digiturk'te var mı?

Hayır. S Sport Plus, televizyon kanalı değil, internet üzerinden hizmet veren dijital yayın platformudur. Bu nedenle Digiturk kanal listesinde bulunmuyor. S Sport Plus'a mobil uygulama, akıllı televizyon ve internet tarayıcısı üzerinden üyelikle erişilebiliyor.

S Sport hangi platformlarda izlenebilir?

S Sport yayınları şu platformlarda izlenebiliyor:

TV+

Tivibu

S Sport Plus (dijital üyelik)

Platform ve kanal bilgileri dönemsel olarak değişebileceği için güncel listeyi yayıncı kuruluş üzerinden kontrol etmekte fayda bulunuyor.

Digiturk kullanıcıları ne yapabilir?

Digiturk aboneleri, S Sport yayınlarını Digiturk kutusu üzerinden izleyemiyor. S Sport içeriklerine erişmek isteyen kullanıcıların S Sport Plus aboneliği veya kanalı taşıyan diğer platformları tercih etmeleri gerekiyor.

Sonuç: S Sport Digiturk'te Var mı?

Hayır. 2026 yılı itibarıyla S Sport ve S Sport 2 kanalları Digiturk yayın paketinde yer almıyor. S Sport içerikleri TV+, Tivibu ve S Sport Plus platformları üzerinden izlenebiliyor.