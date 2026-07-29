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Galatasaray'da transferler neden gecikti?

Galatasaray'da karar alma mekanizmasındaki çok başlı yapı, aracı menajerler üzerinden yürüyen pazarlıklar ve B Planı'na geçilmeme ısrarı süreci çıkmaza sürükledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 08:32
Haber: Sözcü
Galatasaray'da transferler neden gecikti?
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Galatasaray'da transfer dönemindeki sessizlik ve gecikme, taraftarın tepkisini her geçen gün artırırken, karar alma mekanizması en büyük sorun olarak görülüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkan Dursun Özbek'in yanı sıra kardeşi Mehmet Özbek de sürece dahil oluyor. Transferden sorumlu Abdullah Kavukcu'nun sunduğu bazı oyuncular, zaman zaman onaydan geçemiyor. Ayrıca hala A+ oyuncuların beklenmesi ve B Planı'na geçilmemesi de süreci uzatıyor.

DİĞER NEDEN

Transferdeki gecikmenin bir diğer nedeni olarak ise görüşmelerin büyük ölçüde menajerler üzerinden yürütülmesi gösteriliyor.

Bazı menajerler, oyuncular için kulübün ulaşabileceğinin altında maliyetler sunarak süreci başlatıyor. Ancak doğrudan temasa geçildiğinde rakamların çok daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor.

Oyuncular da görüşmeler esnasında karşısında kulüp profesyonellerini görmek istiyor.

TEPKİ SÜRÜYOR

Galatasaraylı taraftarların özellikle sosyal medyada transfer konusunda yönetime tepkileri devam ediyor. 

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