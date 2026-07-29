Galatasaray'da transferler neden gecikti?

Galatasaray'da transfer dönemindeki sessizlik ve gecikme, taraftarın tepkisini her geçen gün artırırken, karar alma mekanizması en büyük sorun olarak görülüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkan Dursun Özbek'in yanı sıra kardeşi Mehmet Özbek de sürece dahil oluyor. Transferden sorumlu Abdullah Kavukcu'nun sunduğu bazı oyuncular, zaman zaman onaydan geçemiyor. Ayrıca hala A+ oyuncuların beklenmesi ve B Planı'na geçilmemesi de süreci uzatıyor.
DİĞER NEDEN
Transferdeki gecikmenin bir diğer nedeni olarak ise görüşmelerin büyük ölçüde menajerler üzerinden yürütülmesi gösteriliyor.
Bazı menajerler, oyuncular için kulübün ulaşabileceğinin altında maliyetler sunarak süreci başlatıyor. Ancak doğrudan temasa geçildiğinde rakamların çok daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor.
Oyuncular da görüşmeler esnasında karşısında kulüp profesyonellerini görmek istiyor.
TEPKİ SÜRÜYOR
Galatasaraylı taraftarların özellikle sosyal medyada transfer konusunda yönetime tepkileri devam ediyor.
DİĞER NEDEN
Transferdeki gecikmenin bir diğer nedeni olarak ise görüşmelerin büyük ölçüde menajerler üzerinden yürütülmesi gösteriliyor.
Bazı menajerler, oyuncular için kulübün ulaşabileceğinin altında maliyetler sunarak süreci başlatıyor. Ancak doğrudan temasa geçildiğinde rakamların çok daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor.
Oyuncular da görüşmeler esnasında karşısında kulüp profesyonellerini görmek istiyor.
TEPKİ SÜRÜYOR
Galatasaraylı taraftarların özellikle sosyal medyada transfer konusunda yönetime tepkileri devam ediyor.