Filenin Efeleri'nin rakibi Slovenya!

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın ilk kez mücadele edeceği FIVB Milletler Ligi (VNL) final etabı, Çin'de başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dünyanın önde gelen milli voleybol takımlarının katılımıyla 2018'den bu yana düzenlenen organizasyonun 2026 finallerine, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Ningbo kentindeki Beilun Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
Bu sezon VNL'deki 3. deneyimini yaşayan ay-yıldızlılar, ilk kez yükseldikleri çeyrek finalde, turnuvadaki en iyi derecesi 4'üncülük olan (2021, 2024, 2025) Slovenya ile karşılaşacak.
Karşılaşma S Sport ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Grup aşamasında 6. sırada yer alan Türkiye ile puan tablosunu 3. bitiren Slovenya arasındaki maç, TSİ 10.00'da başlayacak.
İki takım arasında oynanan son 5 resmi maç da Slovenya'nın galibiyetiyle sonuçlandı. Milli takım, Slovenya'yı elemesi halinde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.
Yarı final müsabakaları 1 Ağustos Cumartesi günü TSİ 10.00 ve 14.30'da yapılacak. Turnuvada 3'üncülük maçı 2 Ağustos Pazar günü TSİ 10.00'da, final ise aynı gün TSİ 14.30'da oynanacak.
- Türkiye, ilk iki sezonundaki galibiyet sayısını 2'ye katladı
VNL'e ilk kez katıldığı 2024'te bir, geçen sezon ise 3 galibiyeti bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı, bu yıl oynadığı 12 maçın 8'ini kazandı.
Başantrenörlüğünü Slobodan Kovac'ın yaptığı Türkiye böylece 2026 Erkekler VNL'de, önceki iki katılımının toplamındaki galibiyet sayısını 2'ye katladı.
- Kovac etkisi
Efeler Ligi'nde Halkbank ile şampiyonluklar yaşayan, Fenerbahçe'de ise Türkiye Kupası'nı kaldıran Sırp başantrenör Kovac, A Milli Erkek Takımı'nın yükselişinde önemli rol oynadı.
2025'in temmuz ayında göreve gelen 58 yaşındaki Kovac'ın yönetiminde Türkiye, aynı yıl Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda, 2026'da da VNL'de ilk kez çeyrek finale yükseldi.
Türkiye'nin final etabındaki kadrosu ve çeyrek final maçlarının programı (TSİ) şöyle:
- Kadro
Pasör: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz
Smaçör: Gökçen Yüksel, Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Marko Matic, Ahmet Samet Baltacı
Libero: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın
- Çeyrek final maç programı
29 Temmuz Çarşamba:
10.00 Slovenya-Türkiye
14.30 Japonya-Çin
30 Temmuz Perşembe:
10.00 İtalya-ABD
14.30 Polonya-Ukrayna
- En başarılı takım Polonya
Turnuvada ünvanını korumaya çalışacak Polonya, 2023 ve 2025'teki şampiyonluklarının yanı sıra elde ettiği 1 gümüş, 3 de bronz madalyayla Erkekler VNL tarihinin en başarılı takımları sıralamasında başı çekiyor.
Polonya'yı, 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla Fransa ve 2 altın madalyayla Rusya takip ediyor.
Bu 3 takım dışında VNL'in zirvesine çıkan tek ekip Brezilya'nın ise 2021'de bir şampiyonluğu bulunuyor.
Geride kalan 7 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde madalya mücadelesi veren takımlar şöyle:
NOT: Organizasyon 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.
Bu sezon VNL'deki 3. deneyimini yaşayan ay-yıldızlılar, ilk kez yükseldikleri çeyrek finalde, turnuvadaki en iyi derecesi 4'üncülük olan (2021, 2024, 2025) Slovenya ile karşılaşacak.
Karşılaşma S Sport ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Grup aşamasında 6. sırada yer alan Türkiye ile puan tablosunu 3. bitiren Slovenya arasındaki maç, TSİ 10.00'da başlayacak.
İki takım arasında oynanan son 5 resmi maç da Slovenya'nın galibiyetiyle sonuçlandı. Milli takım, Slovenya'yı elemesi halinde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.
Yarı final müsabakaları 1 Ağustos Cumartesi günü TSİ 10.00 ve 14.30'da yapılacak. Turnuvada 3'üncülük maçı 2 Ağustos Pazar günü TSİ 10.00'da, final ise aynı gün TSİ 14.30'da oynanacak.
- Türkiye, ilk iki sezonundaki galibiyet sayısını 2'ye katladı
VNL'e ilk kez katıldığı 2024'te bir, geçen sezon ise 3 galibiyeti bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı, bu yıl oynadığı 12 maçın 8'ini kazandı.
Başantrenörlüğünü Slobodan Kovac'ın yaptığı Türkiye böylece 2026 Erkekler VNL'de, önceki iki katılımının toplamındaki galibiyet sayısını 2'ye katladı.
- Kovac etkisi
Efeler Ligi'nde Halkbank ile şampiyonluklar yaşayan, Fenerbahçe'de ise Türkiye Kupası'nı kaldıran Sırp başantrenör Kovac, A Milli Erkek Takımı'nın yükselişinde önemli rol oynadı.
2025'in temmuz ayında göreve gelen 58 yaşındaki Kovac'ın yönetiminde Türkiye, aynı yıl Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda, 2026'da da VNL'de ilk kez çeyrek finale yükseldi.
Türkiye'nin final etabındaki kadrosu ve çeyrek final maçlarının programı (TSİ) şöyle:
- Kadro
Pasör: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz
Smaçör: Gökçen Yüksel, Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Marko Matic, Ahmet Samet Baltacı
Libero: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın
- Çeyrek final maç programı
29 Temmuz Çarşamba:
10.00 Slovenya-Türkiye
14.30 Japonya-Çin
30 Temmuz Perşembe:
10.00 İtalya-ABD
14.30 Polonya-Ukrayna
- En başarılı takım Polonya
Turnuvada ünvanını korumaya çalışacak Polonya, 2023 ve 2025'teki şampiyonluklarının yanı sıra elde ettiği 1 gümüş, 3 de bronz madalyayla Erkekler VNL tarihinin en başarılı takımları sıralamasında başı çekiyor.
Polonya'yı, 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla Fransa ve 2 altın madalyayla Rusya takip ediyor.
Bu 3 takım dışında VNL'in zirvesine çıkan tek ekip Brezilya'nın ise 2021'de bir şampiyonluğu bulunuyor.
Geride kalan 7 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde madalya mücadelesi veren takımlar şöyle:
|Yıl
|Final
|3'üncülük maçı
|Şampiyon
|Skor
|2'nci
|3'üncü
|Skor
|4'üncü
|2018
|Rusya
|3-0
|Fransa
|ABD
|3-0
|Brezilya
|2019
|Rusya
|3-1
|ABD
|Polonya
|3-0
|Brezilya
|2021
|Brezilya
|3-1
|Polonya
|Fransa
|3-0
|Slovenya
|2022
|Fransa
|3-2
|ABD
|Polonya
|3-0
|İtalya
|2023
|Polonya
|3-1
|ABD
|Japonya
|3-2
|İtalya
|2024
|Fransa
|3-1
|Japonya
|Polonya
|3-0
|Slovenya
|2025
|Polonya
|3-0
|İtalya
|Brezilya
|3-1
|Slovenya