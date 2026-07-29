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Italiano eski öğrencisini istiyor: "Chabot'a ihtiyacım var!"

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun talebiyle Alman savunmacı Jeff Chabot ve kulübü Stuttgart ile masaya oturdu. 15 milyon Euro'luk bonservis bedelinin 10 milyon Euro'ya indirilmesi için pazarlıklar başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 08:26
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Italiano eski öğrencisini istiyor: 'Chabot'a ihtiyacım var!'
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Muhammed Salah ile iki haftayı aşkın bir transfer süreci geçiren Beşiktaş, yeni takviyeler için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Önceki gün Ümraniye'de Başkan Serdal Adalı, Futbol Direktörü Önder Özen ve Teknik Direktör Vincenzo Italiano bir araya geldi.

ITALIANO'DAN CHABOT TALEBİ

Italiano, stoper transferi için Jeff Chabot'u istedi. Alman savunmacı, Italiano'nun Spezia döneminden öğrencisi. Bu nedenle İtalyan teknik adam, transferin gerçekleşmesi halinde defans problemini çözeceğine inandığını ifade etti. Yönetim, bu görüşmenin ardından harekete geçti.

STUTTGART'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Beşiktaş, Stuttgart kulübüyle temasa geçerken Almanlar, Chabot için 15 milyon Euro talep etti.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Siyah-beyazlılar, bu rakamın 10 milyon Euro'ya indirilmesi için talepte bulundu. İki kulüp arasında pazarlıklar başladı.

HAVA TOPLARINDA BÜYÜK AVANTAJ

Almanya Milli Takımı'nda da forma giyen 28 yaşındaki stoper, 1.95'lik boyuyla dikkat çekiyor. Chabot, uzun boyu sayesinde hem savunmada hem de hücum duran toplarında ciddi bir üstünlüğe sahip.

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