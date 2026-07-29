Italiano eski öğrencisini istiyor: 'Chabot'a ihtiyacım var!'

Muhammed Salah ile iki haftayı aşkın bir transfer süreci geçiren Beşiktaş, yeni takviyeler için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Önceki gün Ümraniye'de Başkan Serdal Adalı, Futbol Direktörü Önder Özen ve Teknik Direktör Vincenzo Italiano bir araya geldi.
ITALIANO'DAN CHABOT TALEBİ
Italiano, stoper transferi için Jeff Chabot'u istedi. Alman savunmacı, Italiano'nun Spezia döneminden öğrencisi. Bu nedenle İtalyan teknik adam, transferin gerçekleşmesi halinde defans problemini çözeceğine inandığını ifade etti. Yönetim, bu görüşmenin ardından harekete geçti.
STUTTGART'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ
Beşiktaş, Stuttgart kulübüyle temasa geçerken Almanlar, Chabot için 15 milyon Euro talep etti.
PAZARLIKLAR BAŞLADI
Siyah-beyazlılar, bu rakamın 10 milyon Euro'ya indirilmesi için talepte bulundu. İki kulüp arasında pazarlıklar başladı.
HAVA TOPLARINDA BÜYÜK AVANTAJ
Almanya Milli Takımı'nda da forma giyen 28 yaşındaki stoper, 1.95'lik boyuyla dikkat çekiyor. Chabot, uzun boyu sayesinde hem savunmada hem de hücum duran toplarında ciddi bir üstünlüğe sahip.
ITALIANO'DAN CHABOT TALEBİ
Italiano, stoper transferi için Jeff Chabot'u istedi. Alman savunmacı, Italiano'nun Spezia döneminden öğrencisi. Bu nedenle İtalyan teknik adam, transferin gerçekleşmesi halinde defans problemini çözeceğine inandığını ifade etti. Yönetim, bu görüşmenin ardından harekete geçti.
STUTTGART'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ
Beşiktaş, Stuttgart kulübüyle temasa geçerken Almanlar, Chabot için 15 milyon Euro talep etti.
PAZARLIKLAR BAŞLADI
Siyah-beyazlılar, bu rakamın 10 milyon Euro'ya indirilmesi için talepte bulundu. İki kulüp arasında pazarlıklar başladı.
HAVA TOPLARINDA BÜYÜK AVANTAJ
Almanya Milli Takımı'nda da forma giyen 28 yaşındaki stoper, 1.95'lik boyuyla dikkat çekiyor. Chabot, uzun boyu sayesinde hem savunmada hem de hücum duran toplarında ciddi bir üstünlüğe sahip.