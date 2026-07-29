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Beşiktaş'tan Leo Pereira'ya resmi teklif! Gelmeye sıcak bakıyor

Beşiktaş, Flamengo'nun 30 yaşındaki stoperi Leo Pereira'ya resmi teklifte bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 08:54
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Leo Pereira'ya resmi teklif! Gelmeye sıcak bakıyor
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Muhammed Salah transferinde frene basan ve şimdilik askıya alan Beşiktaş yönetimi, takımdaki eksik noktalara yöneldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mutlaka bir stoper transferi hedefleyen siyah-beyazlılar, Flamengo'dan 30 yaşındaki Leo Pereira'yı listenin ilk sırasına aldı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Beşiktaş, Brezilyalı stoper için Flamengo'ya 10 milyon euroluk bir teklif sundu.

Brezilya temsilcisi ise ilk görüşmelerde olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi. Yönetimin, tecrübeli stopere de 3 milyon euro maaş önerdiği dile getirildi. Görüşmelerin devam edeceği belirtildi.

AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR

Kariyeri boyunca hiç Avrupa'da bir kulüpte forma giyen Leo Pereira'nın Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı kaydedildi.

Avrupa kupalarında oynamak isteyen Brezilyalı stoperin, kulüpler arasındaki görüşmeleri beklediği vurgulandı. Öte yandan Flamengo'nun 30 yaşındaki savunmacıya yeni bir teklif sunarak sözleşmesini uzatmak istediği ve tecrübeli stoperini kaybetmek istemediği savunuldu. Leo Pereira'nın Flamengo ile Aralık 2027'de sözleşmesi sona eriyor. Başarılı futbolcunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

SON KARAR KULÜPTE

Kara Kartal'ın stoper transferindeki hedefi Leo Pereira için son kararı Flamengo verecek. Brezilya kulübünün yönetimi, 30 yaşındaki stoperinde maaşında iyileştirme yapmayı planlıyor. Beşiktaş'ın 10 milyon euroluk teklifini değerlendirme aşamasında olan Flamengo'nun iyi bir stoper alternatifi bulursa transfere izin verebileceği öğrenildi.

FLAMENGO'DA TARİHE GEÇTİ

Leo Pereira, Brezilya'da Flamengo kulübü tarihine geçti. Bugüne kadar Brezilya Serie A ekibiyle 306 resmi maça çıkan deneyimli stoper, 2 Brezilya şampiyonluğu, 2 Libertadores, 1 Sudamericana Kupası ve 3 Brezilya Kupası kazandı. 30 yaşındaki futbolcu, Flamengo tarihinde en fazla maça çıkan ve en fazla kupa kazanan oyuncular arasında yer alıyor.

ÖNDER ÖZEN NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen deneyimli savunmacı için, "Leo Pereira, listemizde olabilecek oyunculardan bir tanesi. Hocanın önceden çalıştığı isimler de var. Onunla da belli bir aşamaya gelindi. Ndidi için resmi bir teklif gelmiş değil." ifadelerini kullanmıştı.

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