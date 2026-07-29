Beşiktaş'ta kanat transferinde rota Cyriaque Irie

Beşiktaş, Bundesliga ekibi Freiburg'da forma giyen Cyriaque Irie'nin transferi için devreye girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Africa Foot'un haberine göre, siyah-beyazlıların yanı sıra Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient ile İspanya La Liga temsilcisi Getafe'nin de 21 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Üç kulübün de Burkina Fasolu kanat oyuncusunu kiralık ya da bonservisiyle kadrosuna katma ihtimallerini değerlendirdiği aktarıldı.
Öte yandan, daha önce Lille ve Nice'in de genç futbolcuyla ilgilendiği ifade edilirken, Irié'nin sürati, adam eksiltme becerisi ve etkili dripling özellikleriyle Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çekmeye devam ettiği vurgulandı.
HAZIRLIK KAMPINDA YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ
Geçtiğimiz sezon büyük beklentilerle Freiburg'a transfer olan Cyriaque Irie, ilk Bundesliga sezonunda istediği çıkışı yapamadı. Geçirdiği sıtma rahatsızlığı nedeniyle uyum süreci sekteye uğrayan genç oyuncu, bu süreçte düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.
Ancak yaz kampında sergilediği performansla yeniden dikkatleri üzerine çeken Burkina Fasolu futbolcunun oldukça formda olduğu ve hazırlık maçlarından birinde kaydettiği şık golle teknik heyetin beğenisini kazandığı ifade edildi. Bu performansın ardından oyuncuya olan ilginin yeniden arttığı kaydedildi.
FREIBURG KOLAY BIRAKMAK İSTEMİYOR
Haberde, Freiburg yönetiminin Cyriaque Irie'yi kolay kolay elden çıkarmayı düşünmediği de belirtildi. Alman ekibinin, 21 yaşındaki futbolcuyu geleceğe yönelik önemli bir yatırım olarak gördüğü ve potansiyeline inancını koruduğu ifade edildi.
Bununla birlikte, tatmin edici bir teklif gelmesi halinde kiralık ya da bonservisli ayrılığın değerlendirilebileceği, ancak oyuncunun hazırlık dönemindeki gelişimi nedeniyle Freiburg'un takımda kalma ihtimaline de sıcak baktığı aktarıldı.
Öte yandan, daha önce Lille ve Nice'in de genç futbolcuyla ilgilendiği ifade edilirken, Irié'nin sürati, adam eksiltme becerisi ve etkili dripling özellikleriyle Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çekmeye devam ettiği vurgulandı.
HAZIRLIK KAMPINDA YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ
Geçtiğimiz sezon büyük beklentilerle Freiburg'a transfer olan Cyriaque Irie, ilk Bundesliga sezonunda istediği çıkışı yapamadı. Geçirdiği sıtma rahatsızlığı nedeniyle uyum süreci sekteye uğrayan genç oyuncu, bu süreçte düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.
Ancak yaz kampında sergilediği performansla yeniden dikkatleri üzerine çeken Burkina Fasolu futbolcunun oldukça formda olduğu ve hazırlık maçlarından birinde kaydettiği şık golle teknik heyetin beğenisini kazandığı ifade edildi. Bu performansın ardından oyuncuya olan ilginin yeniden arttığı kaydedildi.
FREIBURG KOLAY BIRAKMAK İSTEMİYOR
Haberde, Freiburg yönetiminin Cyriaque Irie'yi kolay kolay elden çıkarmayı düşünmediği de belirtildi. Alman ekibinin, 21 yaşındaki futbolcuyu geleceğe yönelik önemli bir yatırım olarak gördüğü ve potansiyeline inancını koruduğu ifade edildi.
Bununla birlikte, tatmin edici bir teklif gelmesi halinde kiralık ya da bonservisli ayrılığın değerlendirilebileceği, ancak oyuncunun hazırlık dönemindeki gelişimi nedeniyle Freiburg'un takımda kalma ihtimaline de sıcak baktığı aktarıldı.