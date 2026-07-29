28 Temmuz
KuPS Kuopio -Sabah FK
0-2
28 Temmuz
Lincoln Red Imps FC-Mjaellby
0-0
28 Temmuz
Dinamo Zagreb-Thun
3-2UZS
28 Temmuz
NK Celje-Egnatia
6-3
28 Temmuz
Heart of Midlothian-Sturm Graz
0-2
28 Temmuz
Shamrock -Ararat Armenia
2-1
28 Temmuz
Apollon Limassol-Dila Gori
3-0
28 Temmuz
Riga FC-FK Vardar
5-2UZS
28 Temmuz
CSKA 1948-Spartak Trnava
5-3
28 Temmuz
Drita-Floriana
2-1UZS
28 Temmuz
Rizespor-Hull City
1-2
28 Temmuz
Real Madrid-Leganes
4-1
28 Temmuz
Aston Villa-Real Sociedad
2-4
28 Temmuz
Stoke City-Everton
1-0

Beşiktaş'ta kanat transferinde rota Cyriaque Irie

Muhammed Salah transferinde yıldız oyuncunun menajeri ile uzlaşmaya varamayan Beşiktaş, sağ kanat bölgesi için alternatif isimler aramaya başladı. Siyah-beyazlıların gündemine gelen son isim ise Freiburg forması giyen Cyriaque Irie oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 09:10 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 09:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta kanat transferinde rota Cyriaque Irie
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş, Bundesliga ekibi Freiburg'da forma giyen Cyriaque Irie'nin transferi için devreye girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Africa Foot'un haberine göre, siyah-beyazlıların yanı sıra Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient ile İspanya La Liga temsilcisi Getafe'nin de 21 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Üç kulübün de Burkina Fasolu kanat oyuncusunu kiralık ya da bonservisiyle kadrosuna katma ihtimallerini değerlendirdiği aktarıldı.

Öte yandan, daha önce Lille ve Nice'in de genç futbolcuyla ilgilendiği ifade edilirken, Irié'nin sürati, adam eksiltme becerisi ve etkili dripling özellikleriyle Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çekmeye devam ettiği vurgulandı.

HAZIRLIK KAMPINDA YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Geçtiğimiz sezon büyük beklentilerle Freiburg'a transfer olan Cyriaque Irie, ilk Bundesliga sezonunda istediği çıkışı yapamadı. Geçirdiği sıtma rahatsızlığı nedeniyle uyum süreci sekteye uğrayan genç oyuncu, bu süreçte düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.

Ancak yaz kampında sergilediği performansla yeniden dikkatleri üzerine çeken Burkina Fasolu futbolcunun oldukça formda olduğu ve hazırlık maçlarından birinde kaydettiği şık golle teknik heyetin beğenisini kazandığı ifade edildi. Bu performansın ardından oyuncuya olan ilginin yeniden arttığı kaydedildi.

FREIBURG KOLAY BIRAKMAK İSTEMİYOR

Haberde, Freiburg yönetiminin Cyriaque Irie'yi kolay kolay elden çıkarmayı düşünmediği de belirtildi. Alman ekibinin, 21 yaşındaki futbolcuyu geleceğe yönelik önemli bir yatırım olarak gördüğü ve potansiyeline inancını koruduğu ifade edildi.

Bununla birlikte, tatmin edici bir teklif gelmesi halinde kiralık ya da bonservisli ayrılığın değerlendirilebileceği, ancak oyuncunun hazırlık dönemindeki gelişimi nedeniyle Freiburg'un takımda kalma ihtimaline de sıcak baktığı aktarıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.