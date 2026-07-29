CANLI: Slovenya - Türkiye

FIVB Erkekler Voleybol Milletler Ligi (VNL) tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen Filenin Efeleri, yarı final bileti için Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşma S Sport ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI TAKİP: (3.SET)
SLOVENYA: 0
TÜRKİYE: 0
1.Set: 25-21
2.Set: 35-33
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
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CANLI TAKİP: (3.SET)
SLOVENYA: 0
TÜRKİYE: 0
1.Set: 25-21
2.Set: 35-33
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!