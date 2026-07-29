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29 Temmuz
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21:30

CANLI: Slovenya - Türkiye

FIVB Erkekler Voleybol Milletler Ligi (VNL) tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen Filenin Efeleri, yarı final bileti için Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 09:56 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 11:14
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
CANLI: Slovenya - Türkiye
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FIVB Erkekler Voleybol Milletler Ligi (VNL) tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen Filenin Efeleri, yarı final bileti için Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşma S Sport ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI TAKİP: (3.SET)

SLOVENYA: 0

TÜRKİYE: 0

1.Set: 25-21

2.Set: 35-33

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