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Altay Bayındır'dan geleceği ile ilgili açıklama

Manchester United forması giyen Altay Bayındır'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken sözler geldi. Milli kaleci, öinik bir Manchester United taraftarının "Takımda kalacak mısın?" sorusuna yanıt verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 10:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Altay Bayındır'dan geleceği ile ilgili açıklama
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Manchester United forması giyen Altay Bayındır, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli kaleci, aracında karşılaştığı minik bir Manchester United taraftarıyla kısa süreli sohbet etti. Küçük taraftarın, "Takımda kalacak mısın?" sorusuna Altay Bayındır, "Hiçbir fikrim yok. Göreceğiz. Zaman her şeyi gösterecek."yanıtını verdi.

Altay'ın bu sözleri, Manchester United'daki geleceğine ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi.

AYRILIK PLANI GÜNDEME GELMİŞTİ

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, 9 Haziran'da yaptığı haberde Manchester United'ın Altay Bayındır için mevcut planının, milli kalecinin düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmesi yönünde olduğunu belirtmişti.

İngiliz ekibinin yeni sezon öncesinde yedek kaleci arayışlarını sürdürdüğü, Tom Heaton'ın ise üçüncü kaleci olarak kadroda kalmasının beklendiği ifade edilmişti.

Altay Bayındır'ın daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olması, kariyer planlaması açısından öncelikli seçenek olarak değerlendirilirken, milli kalecinin son açıklaması geleceğiyle ilgili kararın henüz netleşmediğini gösterdi.

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