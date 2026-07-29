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Okan Buruk'tan transfer mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Ocak sonuna kadar kadromuzun daha dolu ve her mevkide 2 tane oyuncunun oynayabilecek olması gerektiğini düşünüyorum" sözleriyle transfer konusunda topu yönetime attı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 08:14
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan transfer mesajı
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Monza'ya 2-0 kaybeden sarı-kırmızılı takım son sınavında Venezia'ya 3-0 yenildi. Avusturya kampında iyi sinyaller vermeyen Galatasaray'da alarma geçildi.

Önceliği 10 numara takviyesine veren teknik direktör Okan Buruk, bu transferden bağımsız olarak Can Uzun'u da kadrosunda görmek istiyor. 10 numara dışında sol açık ve forvet oynayabilen Can'da ısrarcı olan Buruk, hücum hattındaki alternatif sayısını artırmayı hedefliyor.

KONTENJANA UYGUN FORVET VE STOPER

Can Uzun ve 10 numara transferi dışında yedek kulübesine +4 kontenjana uygun forvet ve stoper arayışı da devam ediyor. 8 numara takviyesi ise Gabriel Sara'nın satılması halinde gündeme gelecek. Galatasaray, iki ayrı ilk 11'le sezona başlamanın planlarını yapıyor.

OKAN BURUK'TAN MESAJ

Okan Buruk, "Ocak sonuna kadar kadromuzun daha dolu ve her mevkide 2 tane oyuncunun oynayabilecek olması gerektiğini düşünüyorum" diyerek topu yönetime attı.  

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