Okan Buruk'tan transfer mesajı

Lesley Ugochukwu dışında transfer yapmayan Galatasaray, hazırlık maçlarında dersini aldı! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ALARMA GEÇİLDİ
Monza'ya 2-0 kaybeden sarı-kırmızılı takım son sınavında Venezia'ya 3-0 yenildi. Avusturya kampında iyi sinyaller vermeyen Galatasaray'da alarma geçildi.
Önceliği 10 numara takviyesine veren teknik direktör Okan Buruk, bu transferden bağımsız olarak Can Uzun'u da kadrosunda görmek istiyor. 10 numara dışında sol açık ve forvet oynayabilen Can'da ısrarcı olan Buruk, hücum hattındaki alternatif sayısını artırmayı hedefliyor.
KONTENJANA UYGUN FORVET VE STOPER
Can Uzun ve 10 numara transferi dışında yedek kulübesine +4 kontenjana uygun forvet ve stoper arayışı da devam ediyor. 8 numara takviyesi ise Gabriel Sara'nın satılması halinde gündeme gelecek. Galatasaray, iki ayrı ilk 11'le sezona başlamanın planlarını yapıyor.
OKAN BURUK'TAN MESAJ
Okan Buruk, "Ocak sonuna kadar kadromuzun daha dolu ve her mevkide 2 tane oyuncunun oynayabilecek olması gerektiğini düşünüyorum" diyerek topu yönetime attı.
Monza'ya 2-0 kaybeden sarı-kırmızılı takım son sınavında Venezia'ya 3-0 yenildi. Avusturya kampında iyi sinyaller vermeyen Galatasaray'da alarma geçildi.
Önceliği 10 numara takviyesine veren teknik direktör Okan Buruk, bu transferden bağımsız olarak Can Uzun'u da kadrosunda görmek istiyor. 10 numara dışında sol açık ve forvet oynayabilen Can'da ısrarcı olan Buruk, hücum hattındaki alternatif sayısını artırmayı hedefliyor.
KONTENJANA UYGUN FORVET VE STOPER
Can Uzun ve 10 numara transferi dışında yedek kulübesine +4 kontenjana uygun forvet ve stoper arayışı da devam ediyor. 8 numara takviyesi ise Gabriel Sara'nın satılması halinde gündeme gelecek. Galatasaray, iki ayrı ilk 11'le sezona başlamanın planlarını yapıyor.
OKAN BURUK'TAN MESAJ
Okan Buruk, "Ocak sonuna kadar kadromuzun daha dolu ve her mevkide 2 tane oyuncunun oynayabilecek olması gerektiğini düşünüyorum" diyerek topu yönetime attı.