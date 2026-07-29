29 Temmuz
Gornik Zabrze-Fenerbahçe
21:00
29 Temmuz
Dukagjini-Lugano
17:30
29 Temmuz
Kopenhag-Polissya Zhytomyr
20:00
29 Temmuz
Rapid Wien-Santa Coloma
21:30
29 Temmuz
Cerezo Osaka-B. Dortmund
13:00
29 Temmuz
Leverkusen-Genk
16:00
29 Temmuz
Real Betis-Lyon
21:00
29 Temmuz
Watford-Fiorentina
21:30

Beşiktaş'ta Italiano ile Salah görüşmesinin detayları ortaya çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano'nun Muhammed Salah ile yaptığı temasların detayları ortaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 09:46
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta Italiano ile Salah görüşmesinin detayları ortaya çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Salah ile toplamda 3 kez konuştuklarını söylerken İtaliano ile oyuncu arasındaki temasın detayları ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Görüntülü olarak Salah ile ilk yaptığı toplantıda oyuncuya Beşiktaş'ın projesini anlatıp geldiği günden bu yana yaptığı hamleleri aktaran İtaliano, ayrıca Salah'a saha içi rolünü anlatıp ondan beklentilerini söyledi.

Takımda devrim yaptıklarını da Salah'a bildirip, "Bu devrimde bir lider olacaksın, önemli figür olacaksın" diyerek oyuncuyu da ikna etti.

Yönetim, 34 yaşındaki futbolcunun menajerine rest çekip masadan kalksa da İtaliano, Salah'ın devreye girerek Beşiktaş'a 'evet' diyeceğine inanıyor.

MISIR'DA SALAH ŞAŞKINLIĞI

Mohamed Salah'ın durumu, ülkesinde de şaşkınlık yarattı.

Mısırlı yorumcu Talaat, oyuncunun menajeri Ramy Abbas'a tepki gösterip, "Çok şaşkınım. Salah'ın transfer sürecindeki tepkisizliğine ve menajerine körü körüne güvenmesine şaşkınım. Evet, Ramy onun menajeri ama Salah artık ağırlığını koymalı. Suudi Arabistan, MLS veya Beşiktaş seçenekleri var. Bana göre en iyi tercih Beşiktaş. Türk futboluna ciddi yatırımlar oldu. Yıldız transferler yapılıyor. Dolayısıyla Salah artık devreye girip, menajerine baskı yapmalı ve orta yolda buluşmalı" yorumunu yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.