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Galatasaray'da Jankat Yılmaz belirsizliği

Galatasaray, 21 yaşındaki kalecisi Jankat Yılmaz'ın geleceğine henüz karar vermedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 09:37
Haber: Sabah, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'da Jankat Yılmaz belirsizliği
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Galatasaray'da 21 yaşındaki file bekçisi Jankat Yılmaz'ın geleceği ile ilgili belirsizlik yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Venezia maçında 3 gol yemesine rağmen kalesinde devleşen Jankat Yılmaz tam 8 kurtarışa imza attı. Kampta Günay Güvenç'e kıyasla daha hazır bir görüntü sergileyen Jankat, takımda kalırsa ikinci kaleci olacak.

21 yaşındaki genç eldiven için kiralama teklifleri alan sarı-kırmızılılar, henüz Jankat'la ilgili kararını vermedi. 
 

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