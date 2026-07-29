Galatasaray'da Jankat Yılmaz belirsizliği

Galatasaray'da 21 yaşındaki file bekçisi Jankat Yılmaz'ın geleceği ile ilgili belirsizlik yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Venezia maçında 3 gol yemesine rağmen kalesinde devleşen Jankat Yılmaz tam 8 kurtarışa imza attı. Kampta Günay Güvenç'e kıyasla daha hazır bir görüntü sergileyen Jankat, takımda kalırsa ikinci kaleci olacak.
21 yaşındaki genç eldiven için kiralama teklifleri alan sarı-kırmızılılar, henüz Jankat'la ilgili kararını vermedi.
21 yaşındaki genç eldiven için kiralama teklifleri alan sarı-kırmızılılar, henüz Jankat'la ilgili kararını vermedi.