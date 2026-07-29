Haber Tarihi: 29 Temmuz 2026 12:18 - Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 12:18

Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11)

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 1-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'ye konuk olacak. Peki Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11)
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Mücadeleyi, Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetecek. D'hondt'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Romain Devillers ve Nico Claes yapacak. Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı olarak yayımlanacak? Maça dair son gelişmeler...
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Turun ilk maçında Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlik halinde eşleşmeyi geçen taraf olacak. Ev sahibi ekibin 1 farklı galibiyeti durumunda maç uzatmalara gidecek. Uzatma bölümünde sonuç değişmezse seri penaltı atışları turu geçen tarafı belirleyecek. Gornik Zabrze'nin 2 ve daha farklı galibiyeti durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek.

FENERBAHÇE TUR ATLARSA RAKİBİ BELLİ

Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda, İskoçya ekibi Hearts'ı 4-0 ve 2-0'lık galibiyetlerle eleyen Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşılaşacak.

MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler yer alıyor:

Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif.


MUHTEMEL 11

İsmail Kartal'ın ekibinde Muriqi, Cherif ve Yiğit Efe sakatlıkları nedeniyle kafilede yok. Dünya Kupası'ndan geç dönen Ngolo Kante de UEFA listesinde yer almıyor.

Fenerbahçe'nin sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Bartuğ, Fred, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Talisca on biriyle çıkması bekleniyor.

GORNİK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

29 Temmuz Çarşamba günü Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak. Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.

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