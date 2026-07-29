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Karşıyaka'da Yılmaz kapıları kapattı

Karşıyaka'ya yeniden dönen Yılmaz Ceylan, kendisine gelen teklifleri "Karşıyaka ile anlaştım" diyerek geri çevirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 12:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da Yılmaz kapıları kapattı
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3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi yuvaya döndürdüğü sağ kanat Yılmaz Ceylan'ın (25) kendisine gelen teklifleri geri çevirdiği ifade edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Transfer yasağını kaldırmak için alacaklı eski oyuncularıyla temaslarını sürdüren yeşil-kırmızılılar yeni transferleriyle ilgili resmi açıklama yapmazken, takımla çalışmalara devam eden Yılmaz'a başta Sakaryaspor olmak üzere pek çok 2'nci Lig kulübünün talip olduğu belirtildi.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün Somaspor'dan öğrencisi olan deneyimli futbolcunun kendisini isteyen kulüplere, 'Karşıyaka ile anlaştım' diyerek teşekkür ettiği bildirildi. Futbola Karşıyaka'da başlayan Yılmaz, 2022-23 sezonunun devre arasında Kaf-Kaf'a dönmüş, yarım devre oynadıktan sonra tekrar yuvadan ayrılmıştı. Geçen sezon Şanlıurfaspor'da top koşturan tecrübeli krampon, 12 maçta 1 gol kaydetti.

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