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EuroLeague'de Türk takımlarının açılış programı belli oldu!

EuroLeague'de 2026-27 sezonunun açılış haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş ilk maçlarına 24-25 Eylül'de çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 11:58
Haber: Sporx.com
EuroLeague'de Türk takımlarının açılış programı belli oldu!
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EuroLeague'de 2026-27 sezonunun açılış maçları açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni sezonda Türkiye'yi temsil edecek Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş'ın ilk hafta programı da netleşti.

Anadolu Efes, sezonun açılış gününde 24 Eylül'de deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko ise 25 Eylül'de Virtus Bologna'yı konuk edecek. EuroLeague'in yeni takımlarından Beşiktaş da aynı gün Valencia Basket deplasmanında sahne alacak.

AÇILIŞ HAFTASININ PROGRAMI;

24 Eylül Perşembe:

Dubai - Real Madrid
Hapoel Tel Aviv - Bayern Münih
Kızılyıldız - Zalgiris
Panathinaikos - Paris Basketball
Barcelona - Anadolu Efes
ASVEL - Maccabi Rapyd Tel Aviv

25 Eylül Cuma:

Partizan - Baskonia
Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna
Valencia Basket - Beşiktaş
Olimpia Milano - Monaco

EuroLeague'de yeni sezon, 24 Eylül'de başlayacak.

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