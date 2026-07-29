Valerien Ismael: 'Nübel, Türkiye'nin Bayern'inde oynayacak'

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael, siyah beyazlıların Bayern Münih'ten transfer ettiği Alman kaleci Alexander Nübel hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "DOĞRU KARARI VERDİ"
Sport Bild'e konuşan Valerien Ismael, Nübel'in Beşiktaş'a transferinin doğru bir tercih olduğunu belirterek, "Nübel kesinlikle doğru bir karar verdi. Harika bir kulübe geldi. Beşiktaş çok büyük bir camia ve birçok açıdan Bayern Münih'e benziyor." ifadelerini kullandı.
"SADECE ŞAMPİYONLUK KABUL EDİLİR"
Beşiktaş'taki beklentilerin son derece yüksek olduğuna dikkat çeken Fransız çalıştırıcı, "Burada şampiyonluktan başka hiçbir sonuç kabul edilmez. Yalnızca kazandığınız kupalarla değerlendirilirsiniz. Her zaman favori olarak sahaya çıkarsınız ve rakipleriniz size karşı iki kat motive olur." dedi.
"TÜRKİYE'NİN BAYERN'İNDE OYNAYACAK"
2022 yılında yaklaşık yedi ay Beşiktaş'ı çalıştıran ve geçmişte Bayern Münih forması da giyen Ismael, siyah-beyazlı kulübü Alman deviyle kıyaslayarak, "Nübel artık Türkiye'nin Bayern Münih'inde oynayacak." sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.
Sport Bild'e konuşan Valerien Ismael, Nübel'in Beşiktaş'a transferinin doğru bir tercih olduğunu belirterek, "Nübel kesinlikle doğru bir karar verdi. Harika bir kulübe geldi. Beşiktaş çok büyük bir camia ve birçok açıdan Bayern Münih'e benziyor." ifadelerini kullandı.
"SADECE ŞAMPİYONLUK KABUL EDİLİR"
Beşiktaş'taki beklentilerin son derece yüksek olduğuna dikkat çeken Fransız çalıştırıcı, "Burada şampiyonluktan başka hiçbir sonuç kabul edilmez. Yalnızca kazandığınız kupalarla değerlendirilirsiniz. Her zaman favori olarak sahaya çıkarsınız ve rakipleriniz size karşı iki kat motive olur." dedi.
"TÜRKİYE'NİN BAYERN'İNDE OYNAYACAK"
2022 yılında yaklaşık yedi ay Beşiktaş'ı çalıştıran ve geçmişte Bayern Münih forması da giyen Ismael, siyah-beyazlı kulübü Alman deviyle kıyaslayarak, "Nübel artık Türkiye'nin Bayern Münih'inde oynayacak." sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.