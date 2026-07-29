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Galatasaray, Dju için Danimarka'ya gidiyor

Galatasaray, Midtjylland forması giyen Franculino Dju'yu Beşiktaş maçında canlı takip etti. Galatasaray profesyonelleri, Franculino Dju'yu Danimarka'daki rövanş maçında da statta izleyecekler.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 14:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Dju için Danimarka'ya gidiyor
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Galatasaray, transfer döneminde Victor Osimhen'in arkasında bekleyecek bir golcü ile kadrosuna takviye yapmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, Midtjylland forması giyen ve daha önce de gündeme gelen Franculino Dju için yeniden harekete geçti.

GALATASARAY'DAN CANLI TAKİP

A Spor'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılı yetkililer, Midtjylland forması giyen 22 yaşındaki futbolcuyu geçen hafta Beşiktaş ile oynanan maçta canlı takip etti.

DANİMARKA'YA GİDECEKLER

Galatasaray profesyonelleri, Franculino Dju'yu Danimarka'daki rövanş maçında da statta izleyecekler.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Franculino Dju'nun, kulübü Midtjylland ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Midtjylland'da geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan genç oyuncu, 22 gol attı ve 3 asist yaptı.  

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