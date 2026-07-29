Wizards, DeMar DeRozan ile görüşmelere başladı

Washington Wizards, serbest oyuncu statüsündeki DeMar DeRozan ile ilgilenen son takım oldu.
ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre taraflar son birkaç gün içerisinde görüşmeler gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu temaslar, veteran serbest oyuncu piyasasındaki en önemli belirsizliğin ortadan kalkmasının ardından geldi. LeBron James'in Philadelphia 76ers'a imza atmasıyla birlikte, DeRozan'ın kararını geciktiren en büyük etken de ortadan kalkmış oldu.
Evan Sidery, ayın başlarında DeRozan'ın yeni takımına karar vermeden önce LeBron James'in geleceğinin netleşmesini beklediğini bildirmişti. Bu belirsizliğin sona ermesiyle birlikte James'i kadrosuna katamayan takımların dikkatini altı kez All-Star seçilen yıldız isme çevirdiği, Washington'ın da bu ekiplerden biri olduğu belirtiliyor.
DeRozan, Sacramento Kings ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya varmasının ardından sınırsız serbest oyuncu olmuştu. Kings, sezonu 22 galibiyet ve 60 mağlubiyetle tamamlayarak play-off'a kalamasa da 36 yaşındaki yıldız bireysel performansıyla üretkenliğini sürdürdü.
DeRozan, geride kalan sezonda forma giydiği 77 maçta 18.4 sayı, 4.1 asist ve 2.9 ribaund ortalamaları yakalarken, saha içinden %49.7, serbest atış çizgisinden ise %86.8 isabet oranıyla oynadı. Tecrübeli oyuncu ayrıca sezonun neredeyse tamamında forma giyerek dayanıklılığını bir kez daha ortaya koyarken, NBA'in orta mesafeden en güvenilir skor üreticilerinden biri olmayı sürdürdü.
ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre taraflar son birkaç gün içerisinde görüşmeler gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu temaslar, veteran serbest oyuncu piyasasındaki en önemli belirsizliğin ortadan kalkmasının ardından geldi. LeBron James'in Philadelphia 76ers'a imza atmasıyla birlikte, DeRozan'ın kararını geciktiren en büyük etken de ortadan kalkmış oldu.
Evan Sidery, ayın başlarında DeRozan'ın yeni takımına karar vermeden önce LeBron James'in geleceğinin netleşmesini beklediğini bildirmişti. Bu belirsizliğin sona ermesiyle birlikte James'i kadrosuna katamayan takımların dikkatini altı kez All-Star seçilen yıldız isme çevirdiği, Washington'ın da bu ekiplerden biri olduğu belirtiliyor.
DeRozan, Sacramento Kings ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya varmasının ardından sınırsız serbest oyuncu olmuştu. Kings, sezonu 22 galibiyet ve 60 mağlubiyetle tamamlayarak play-off'a kalamasa da 36 yaşındaki yıldız bireysel performansıyla üretkenliğini sürdürdü.
DeRozan, geride kalan sezonda forma giydiği 77 maçta 18.4 sayı, 4.1 asist ve 2.9 ribaund ortalamaları yakalarken, saha içinden %49.7, serbest atış çizgisinden ise %86.8 isabet oranıyla oynadı. Tecrübeli oyuncu ayrıca sezonun neredeyse tamamında forma giyerek dayanıklılığını bir kez daha ortaya koyarken, NBA'in orta mesafeden en güvenilir skor üreticilerinden biri olmayı sürdürdü.