Draymond: 'LeBron'un Warriors geçmişi, 76ers'ı seçmesinde büyük rol oynadı'

Draymond Green, LeBron James'in Golden State Warriors ile olan geçmişinin, yıldız oyuncunun Philadelphia 76ers'ı tercih etmesindeki en önemli etkenlerden biri olduğunu düşündüğünü söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Green, salı günü yayınlanan The Draymond Green Show isimli podcastinde şu ifadeleri kullandı:
"Sonuçta Bron'ın o geçmişi hiçbir zaman tamamen geride bırakabildiğini sanmıyorum ve bunu anlayabiliyorum. Gerçekten anlıyorum."
Tecrübeli oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Asıl aşılması gereken engel buydu. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki söyleyecek hiçbir şeyi olmayan herkesin söyleyecek bir şeyi var. Warriors'a gelseydi insanlar onu yerden yere vuracaktı. 'Steph'le takım kurmaya gittin', 'Sonunda onların yanına gitmek zorunda kaldın' diyeceklerdi. Bence karar üzerinde en çok etkili olan şey buydu. Warriors'ın LeBron'u kadrosuna katamamasında bunun büyük payı vardı."
LeBron James'in liderliğindeki Cleveland Cavaliers ile Warriors, 2015-2018 yılları arasında üst üste dört NBA Finali'nde karşı karşıya geldi. Golden State bu serilerin üçünü kazanırken, Cavaliers ise 2016 yılında 3-1 geriden gelerek kulüp tarihinin ilk ve tek NBA şampiyonluğunu elde etmişti.
Green, yaz aylarında Porto Riko'da birlikte çıktıkları golf tatilinde James'i Warriors'a katılması için aktif şekilde ikna etmeye çalışmıştı. Dört kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, Golden State'in James'e maaş bütçesinde daha fazla alan açabilmesi adına 27.7 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu da reddetmişti.
Stephen Curry de Paris Olimpiyatları'nda Team USA formasıyla birlikte oynadığı James'in Warriors'a katılmasının "NBA tarihindeki en sıra dışı hikâyelerden biri olacağını" söylemişti.
LeBron James ise sonunda 76ers ile 2 yıl ve 8 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı. Tecrübeli yıldız, bu kararı "kariyerindeki son karar" olarak nitelendirmişti.
"Sonuçta Bron'ın o geçmişi hiçbir zaman tamamen geride bırakabildiğini sanmıyorum ve bunu anlayabiliyorum. Gerçekten anlıyorum."
Tecrübeli oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Asıl aşılması gereken engel buydu. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki söyleyecek hiçbir şeyi olmayan herkesin söyleyecek bir şeyi var. Warriors'a gelseydi insanlar onu yerden yere vuracaktı. 'Steph'le takım kurmaya gittin', 'Sonunda onların yanına gitmek zorunda kaldın' diyeceklerdi. Bence karar üzerinde en çok etkili olan şey buydu. Warriors'ın LeBron'u kadrosuna katamamasında bunun büyük payı vardı."
LeBron James'in liderliğindeki Cleveland Cavaliers ile Warriors, 2015-2018 yılları arasında üst üste dört NBA Finali'nde karşı karşıya geldi. Golden State bu serilerin üçünü kazanırken, Cavaliers ise 2016 yılında 3-1 geriden gelerek kulüp tarihinin ilk ve tek NBA şampiyonluğunu elde etmişti.
Green, yaz aylarında Porto Riko'da birlikte çıktıkları golf tatilinde James'i Warriors'a katılması için aktif şekilde ikna etmeye çalışmıştı. Dört kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, Golden State'in James'e maaş bütçesinde daha fazla alan açabilmesi adına 27.7 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu da reddetmişti.
Stephen Curry de Paris Olimpiyatları'nda Team USA formasıyla birlikte oynadığı James'in Warriors'a katılmasının "NBA tarihindeki en sıra dışı hikâyelerden biri olacağını" söylemişti.
LeBron James ise sonunda 76ers ile 2 yıl ve 8 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı. Tecrübeli yıldız, bu kararı "kariyerindeki son karar" olarak nitelendirmişti.