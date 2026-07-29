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Stephen Curry ile Warriors, bu yaz yeni kontrat için görüşebilir

Stephen Curry ile Golden State Warriors'ın, yıldız oyuncunun yaz sonunda uygun hale gelmesinin ardından yeni kontrat görüşmelerine başlaması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 12:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Stephen Curry ile Warriors, bu yaz yeni kontrat için görüşebilir
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Stephen Curry ile Golden State Warriors'ın, yıldız oyuncunun yaz sonunda uygun hale gelmesinin ardından yeni kontrat görüşmelerine başlaması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre Curry, ağustos ayının sonlarından itibaren iki yıl ve toplam 136.7 milyon dolara kadar uzanabilecek bir sözleşme uzatmasına imza atabilecek. Haberde, tarafların iş birliğini sürdürme konusunda karşılıklı istekli olduğu belirtildi.

Charania, pazartesi günü katıldığı The Stephen A. Smith Show programında şu ifadeleri kullandı:

"Sözleşme uzatma görüşmelerinin, uygun hale gelir gelmez başlayacağını kesinlikle bekliyorum."

"Yanılmıyorsam ağustos ayının sonlarında bir ya da iki yıllık uzatma seçeneğini görüşecekler."

"Eğer Curry isterse Warriors ona bu sözleşmeyi sunacaktır. Bildiğim kadarıyla Curry tarafında da böyle bir istek var. Yani iki tarafın da ortak bir arzusu söz konusu."

Curry, Warriors formasıyla bugüne kadar 17 sezon geçirdi. Yıldız oyun kurucu, normal sezonda çıktığı 1.069 maçta 24.8 sayı, 6.3 asist ve 4.7 ribaund ortalamaları yakaladı.

12 kez All-Star seçilen Curry, kariyerinde iki normal sezon MVP'si, bir Finaller MVP'si ve dört NBA şampiyonluğu kazandı.

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