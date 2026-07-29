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Cruzeiro'ya Yaser Asprilla önerisi

Bonservisi Girona'da bulunan Yaser Asprilla, menajerler tarafından Cruzeiro'ya önerildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 11:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Cruzeiro'ya Yaser Asprilla önerisi
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Girona forması giyen Yaser Asprilla, menajerler tarafından Cruzeiro'ya önerildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Brezilya basınında yer alan habere göre, Cruzeiro, 22 yaşındaki futbolcuyu değerlendirmeye aldı.

Cruzeiro, yapılacak değerlendirmenin ardından Kolombiyalı futbolcu için hamle yapıp yapmayacağına karar verecek.

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen 22 yaşındaki Yaser Asprilla, sarı-kırmızılılarda 9 maçta süre bulmuştu.

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