Trabzonspor, Standard Liege'den Rene Mitongo'yu kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavililer ve Standard Liege, Mitongo transferi için resmi açıklama yapmadı ancak 18 yaşındaki genç futbolcu, Trabzonspor'un Avusturya kampına katıldı.
Avusturya'da açıklamalarda bulunan Mitongo, "Trabzonspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Sizin de bildiğiniz gibi Türkiye'nin büyük takımlarından biri. Daha önce burada oynayarak Avrupa'nın büyük takımlarında oynamak istiyorum. Felipe Augusto gibi." dedi.
Genç futbolcu, "İki yönü de oynamaya çalışıyorum. Hem topu koruyabilirim hem de atakların sonuçlanmasında takıma yardımcı olmaya çalışıyorum." diye konuştu.
Rene Mitongo, "Paul Onuachu'dan çok şey öğreneceğim. Genk'te onun maçlarını takip ediyordum. Benzer profildeyiz. Takım için savaşan mücadele eden iki oyuncuyuz." açıklamasını yaptı.
18 yaşındaki futbolcu, "Trabzonspor'a gelişimde en büyük sebep genç oyuncuların burada gelişerek Avrupa'nın büyük takımlarına transfer olmaları. Bunun en güzel örneği Felipe Augusto. Kendini geliştirdi. Benim de yapmak istediğim bu. Buraya gelmeden önce Luis Pedro Cavanda ile görüştüm. O da bana takımla ilgili çok güzel şeyler söyledi. Onunla görüştüm çünkü onu tanıyordum." sözlerini sarf etti.
TRANSFERİN ŞARTLARI
Belçika basınından Sudinfo'nun haberine göre Trabzonspor ile Standard Liege, Mitongo'nun kalıcı transferi konusunda geçtiğimiz hafta sonu anlaşmaya vardı. Belçika ekibinin genç oyuncudan 2,5 milyon Euro gelir elde edeceği, sözleşmeye ayrıca yüzde 20 sonraki satıştan pay maddesinin eklendiği ifade edildi.
Rene Mitongo, Trabzonspor kampına katıldı.
Avusturya'da açıklamalarda bulunan Mitongo, "Trabzonspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Sizin de bildiğiniz gibi Türkiye'nin büyük takımlarından biri. Daha önce burada oynayarak Avrupa'nın büyük takımlarında oynamak istiyorum. Felipe Augusto gibi." dedi.
Genç futbolcu, "İki yönü de oynamaya çalışıyorum. Hem topu koruyabilirim hem de atakların sonuçlanmasında takıma yardımcı olmaya çalışıyorum." diye konuştu.
Rene Mitongo, "Paul Onuachu'dan çok şey öğreneceğim. Genk'te onun maçlarını takip ediyordum. Benzer profildeyiz. Takım için savaşan mücadele eden iki oyuncuyuz." açıklamasını yaptı.
18 yaşındaki futbolcu, "Trabzonspor'a gelişimde en büyük sebep genç oyuncuların burada gelişerek Avrupa'nın büyük takımlarına transfer olmaları. Bunun en güzel örneği Felipe Augusto. Kendini geliştirdi. Benim de yapmak istediğim bu. Buraya gelmeden önce Luis Pedro Cavanda ile görüştüm. O da bana takımla ilgili çok güzel şeyler söyledi. Onunla görüştüm çünkü onu tanıyordum." sözlerini sarf etti.
TRANSFERİN ŞARTLARI
Belçika basınından Sudinfo'nun haberine göre Trabzonspor ile Standard Liege, Mitongo'nun kalıcı transferi konusunda geçtiğimiz hafta sonu anlaşmaya vardı. Belçika ekibinin genç oyuncudan 2,5 milyon Euro gelir elde edeceği, sözleşmeye ayrıca yüzde 20 sonraki satıştan pay maddesinin eklendiği ifade edildi.
Rene Mitongo, Trabzonspor kampına katıldı.