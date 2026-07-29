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Galatasaray'da Ali Sami Yen, vefatının 75. yılında anıldı

Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 75. yılında anıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 13:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Ali Sami Yen, vefatının 75. yılında anıldı
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Galatasaray Kulübünün kurucusu ve Türk sporunun öncü isimlerinden Ali Sami Yen, vefatının 75. yılında kabri başında anıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Feriköy Mezarlığı'ndaki anma törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan ile sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı. Anma töreni, Ali Sami Yen'in kabri başında okunan dualarla son buldu.

Dursun Özbek ve beraberindekiler, daha sonra aynı mezarlıkta bulunan Beşiktaş Kulübünün efsane başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret etti.

Tören sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan başkan Dursun Özbek, "Kurucumuz Ali Sami Yen Bey'i vefatının 75. yıl dönümünde rahmetle anmak için buraya geldik. Ali Sami Yen Bey'in bize emanet ettiği bu güzel kulübü bugüne getiren bütün büyüklerimize teşekkür ediyorum. Bizim de görevimiz bundan sonra teslim aldığımız bu güzel emaneti daha yukarılara çıkarmak ve Galatasaray'ı hak ettiği pozisyona getirmek. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



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