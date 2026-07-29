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Karşıyaka potasında Karabulut'tan açıklama

Karşıyaka'da sözleşmesi feshedilen genel menajer Çağlar Karabulut, ayrılık sürecine ilişkin hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 14:14
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka potasında Karabulut'tan açıklama
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da sözleşmesi yönetim tarafından tek taraflı feshedilen genel menajer Çağlar Karabulut, yazılı bir açıklama yayınladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mesleki itibarını koruma adına bilgilendirme yaptığını dile getiren Çağlar Karabulut, "Kulübün başka bir genel menajerle çalışmak istediği tarafıma ifade edildi. Gerekçe olarak sözleşmemden doğan mali yükümlülükler dile getirilse de kararın resmi bir görevi ve imza yetkisi bulunmayan ancak kulübe maddi destek sağlayacağı belirtilen kişi ve çevrelerin tercihleri doğrultusunda şekillendiği yönündeydi. Süreç yalnızca görevime son verilmesiyle sınırlı kalmamış; sözleşmeden doğan bazı yükümlülükler de yerine getirilmemiştir. Bu hususlara ilişkin tüm haklarımı hukuk çerçevesinde takip edeceğim" dedi.

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