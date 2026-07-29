Denize Girmek Yasak mı? 2026 Yazında Plajlar ve Denizlere Girişte Son Durum

Türkiye genelinde denize girmeyi kapsayan ülke çapında bir yasak bulunmuyor. Ancak valilikler, kaymakamlıklar ve ilgili belediyeler tarafından hava ve deniz şartlarına bağlı olarak bazı sahillerde geçici yasaklar uygulanabiliyor.

Denize girme yasağı neden uygulanıyor?

Denize girme yasakları genellikle;

Kuvvetli rüzgar,

Yüksek dalga,

Rip akıntısı,

Fırtına uyarıları,

Can güvenliğini tehdit eden hava koşulları

nedeniyle alınabiliyor.

Yetkililer, vatandaşların can güvenliği için uyarı bayraklarını ve resmi duyuruları dikkate almalarını istiyor.

Hangi plajlarda yasak var?

Denize girme yasağı uygulanan plajlar bulunduğunuz ildeki valilik, kaymakamlık veya belediyeler tarafından duyuruluyor. Yasaklar bölgesel olduğu için bir ilde serbest olan denize giriş, başka bir il veya ilçede geçici olarak yasaklanabiliyor.

Denize girerken nelere dikkat edilmeli?

Uzmanlar;

Kırmızı bayrak bulunan sahillerde denize girilmemesini,

Cankurtaran bulunan plajların tercih edilmesini,

Rip akıntısı uyarılarının dikkate alınmasını,

Resmi kurumların açıklamalarının takip edilmesini

öneriyor.

Sonuç: Denize Girmek Yasak mı?

Hayır. Türkiye genelinde denize girmeyi kapsayan genel bir yasak bulunmuyor. Ancak olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bazı sahillerde valilik ve kaymakamlıklar tarafından geçici yasak kararları alınabiliyor. Denize girmeden önce bulunduğunuz bölgedeki resmi duyuruların kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.