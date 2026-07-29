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Parma ve Marsilya El Bilal Toure'nin peşinde!

Parma, hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürürken Jose David Romero'yu ilk hedef olarak belirledi. İtalyan ekibi, Beşiktaş'tan Atalanta'ya dönen El Bilal Toure'yi ise alternatif seçenekler arasında değerlendiriyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 14:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Parma ve Marsilya El Bilal Toure'nin peşinde!
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Parma, hücum hattına takviye yapmak amacıyla transfer çalışmalarına hız verdi.

İtalyan ekibinin önceliği Tigre forması giyen Jose David Romero olurken, Atalanta'ya dönen El Bilal Toure de alternatif adaylar arasında yer alıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ROMERO İLK HEDEF

Giovanni Daffara transferini tamamlayan Parma, şimdi rotasını hücum hattına çevirdi. İtalyan temsilcisi, Arjantin ekibi Tigre'de forma giyen Jose David Romero'yu yeni sezon öncesinde forvet hattını güçlendirmek için en önemli hedeflerinden biri olarak görüyor.

Arjantinli golcü için rekabetin yüksek olduğu belirtilirken, Parma yönetiminin transferi sonuçlandırmak adına girişimlerini kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi.

TOURE DE LİSTEDE, MARSİLYA DA DEVREDE

Öte yandan son saatlerde El Bilal Toure'nin adı da Parma ile anılmaya başladı. TMW'nin haberine göre, Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Atalanta'ya dönen Malili golcü, Parma'nın transfer listesine girdi.

Ancak 2001 doğumlu futbolcuyla yalnızca Parma ilgilenmiyor. Fransız ekibi Olympique Marsilya'nın da Toure'yi yakından takip ettiği belirtilirken, Parma cephesinde ise Romero'nun hâlâ bir numaralı hedef olduğu aktarıldı. Bu nedenle Toure transferinin, diğer görüşmelerde olumsuz bir gelişme yaşanması halinde hız kazanabilecek alternatif bir seçenek olduğu ifade edildi.

GELECEĞİ ATALANTA'DAN UZAKTA

Şimdilik transfer iddiaları resmiyet kazanmasa da El Bilal Toure'nin geleceğinin Bergamo'dan uzakta şekillenmesi bekleniyor. Teknik heyetin planları arasında yer almadığı öne sürülen Malili santrforun, yaz transfer döneminde yeniden takım değiştirmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren Toure, siyah-beyazlı formayla çıktığı 26 maçta 7 gol atıp 5 asist yaptı. Atalanta kariyerinde ise 17 karşılaşmada görev alan golcü oyuncu, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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