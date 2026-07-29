Ajax, Tolu Arokodare'yi açıkladı!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Ajax, hücum hattına önemli bir takviye yaptı. Hollanda temsilcisi, Wolverhampton'dan Tolu Arokodare'yi satın alma opsiyonuyla kiraladığını resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SATIN ALMA OPSİYONUYLA GELDİ
Ajax'tan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Nijeryalı santrforun Wolverhampton'dan satın alma opsiyonuyla kiralandığı duyuruldu. Taraflar arasındaki anlaşmanın detaylarına ilişkin ise resmi bir bilgi paylaşılmadı.
GEÇEN SEZON 43 MAÇA ÇIKTI
2025/26 sezonunda Wolverhampton ve Genk formaları giyen Arokodare, tüm kulvarlarda toplam 43 resmi maçta görev aldı. Nijeryalı golcü, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Ajax'tan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Nijeryalı santrforun Wolverhampton'dan satın alma opsiyonuyla kiralandığı duyuruldu. Taraflar arasındaki anlaşmanın detaylarına ilişkin ise resmi bir bilgi paylaşılmadı.
GEÇEN SEZON 43 MAÇA ÇIKTI
2025/26 sezonunda Wolverhampton ve Genk formaları giyen Arokodare, tüm kulvarlarda toplam 43 resmi maçta görev aldı. Nijeryalı golcü, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.