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Fenerbahçe ile Betis arasında Amrabat çıkmazı

Manuel Pellegrini'nin Sofyan Amrabat'ı ısrarla istediği ancak Real Betis'in Fenerbahçe'nin bonservis talebi ve Faslı futbolcunun maaşı nedeniyle transferde zorlandığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 16:21
Haber: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe ile Betis arasında Amrabat çıkmazı
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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Sofyan Amrabat ile yollarını ayırmaya sıcak baktığı bilinirken, Faslı orta saha için İspanya'dan yeni bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol basınından Diario de Sevilla'nın haberine göre; Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, orta saha için birçok alternatif bulunmasına rağmen Sofyan Amrabat'ı bir numaralı hedef olarak görüyor.

PELLEGRINI'NİN ÖNCELİĞİ AMRABAT

Deneyimli teknik adamın, savunma önünde görev yapacak bir orta saha transferinde Amrabat'ı özellikle istediği belirtildi.

Pellegrini'nin, Faslı futbolcunun transferinin gerçekleşmemesi halinde ise pozisyonu, oyun tarzı ve kariyer geçmişi bakımından Amrabat'a benzer özelliklere sahip tecrübeli bir oyuncunun kadroya katılmasını talep ettiği aktarıldı.

BETIS'İN MALİ ENGELİ

Haberde, Fenerbahçe'nin Amrabat için bonservis beklentisinin Real Betis'in ulaşabileceği seviyenin üzerinde olduğu ifade edildi.

Türk ve Arap basınında Faslı oyuncu için 15-20 milyon Euro bandında teklifler bulunduğuna yönelik haberlerin yer aldığı, İspanyol ekibinin ise bu rakamlara çıkmasının mümkün görünmediği kaydedildi.

Öte yandan Betis'in, Amrabat'ın mevcut maaşını da karşılayamayacağı belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN TALEBİNİ DÜŞÜRMESİ BEKLENİYOR

Transfer sürecinin uzun bir zamana yayılabileceği ifade edilirken, Fenerbahçe'nin oyuncunun sözleşme durumunu da göz önünde bulundurarak bonservis beklentisini düşürmesinin beklendiği aktarıldı.

Taraflar arasında yeniden kiralama ve satın alma opsiyonu içeren bir formülün de gündeme gelebileceği belirtildi.

Amrabat'ın ise kariyerinde yeniden Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeyi öncelikleri arasında gördüğü ve bu durumun Betis'in elini güçlendirebileceği kaydedildi.

BETIS'İN BEKLEME SÜRESİ SINIRLI

La Liga'nın başlamasına kısa süre kalması nedeniyle Real Betis'in orta saha transferi konusunda ne kadar daha bekleyebileceğinin belirsiz olduğu ifade edildi.

İspanyol ekibinin, Amrabat transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı farklı alternatifler üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplam 45 resmi karşılaşmaya çıkan Sofyan Amrabat, bu maçlarda 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Faslı orta saha, sarı-lacivertli ekipte mücadele gücü ve savunmaya verdiği katkıyla öne çıktı.  

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