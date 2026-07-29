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Beşiktaş'ın eski aşkı depreşti! Rota Chiesa

Beşiktaş'ta sağ kanat transferi için yeniden Federico Chiesa ismi ön plana çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 09:24 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 16:43
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın eski aşkı depreşti! Rota Chiesa
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Beşiktaş'ta Muhammed Salah transferinin askıya alınmasının ardından transfer planlamasında yeni bir sayfa açıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mısırlı yıldızın transferi için uzun süredir yoğun mesai harcayan yönetim, kulübün malî disiplinini ve kurumsal değerlerini zedeleyecek taleplere onay vermeyerek masadan kalkma kararı aldı.

Beşiktaş, Salah ve menajerine yalnızca bir sezon için toplam 20 milyon avroluk bir maliyet üstlenmeye hazırlanıyordu. Transferin gerçekleşmemesiyle birlikte bu bütçe kulübün kasasında kaldı.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Böylece siyah beyazlı yönetim, tek bir yıldız isme ayrılması planlanan yüksek bütçeyi farklı bölgelere dağıtma fırsatı yakaladı.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda birden fazla takviyeyle kadro derinliğini artırmayı hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandıracak.

Salah dosyasının kapanmasıyla birlikte hem maaş bütçesinde önemli bir rahatlama sağlayan hem de transferde hareket alanını genişleten Beşiktaş, bir süredir gündemi meşgul eden ve yaşanan krizi fırsata çevirmiş oldu.

YENİDEN CHIESA

Salah transferinin kapanmasının ardından Beşiktaş'ta gözler sağ kanat için yapılacak transfere çevrildi.

Siyah beyazlıların geçen sezon da gündeminde olan Federico Chiesa için yeniden harekete geçilecek.

Vincenzo İtaliano'nun, Fiorentina'nın başına geçtiğinde Floransa ekibinden Juventus'a transfer olan İtalyan yıldızın piyasa değeri 13 milyon avro. Liverpool'da mutsuz olan 28 yaşındaki oyuncunun transferi için İtaliano'nun bizzat devreye gireceği öğrenildi.

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