Cavaliers'ın James Harden ile yapacağı yeni sözleşmenin kısa vadeli olması bekleniyor

Cleveland Cavaliers'ın James Harden ile imzalayacağı yeni sözleşmenin en fazla iki garantili sezon içermesi bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBA muhabiri Marc Stein'ın aktardığına göre lig kaynakları, Harden'ın yeni kontratının "en fazla iki garantili yıl" içereceğini düşünüyor. Stein ayrıca, Cavaliers'ın Jonathan Kuminga için olası bir hamleyi değerlendirmesi ve üst üste ikinci sezon da NBA'in ikinci maaş sınırı apronunu aşmamaya çalışması nedeniyle toplam sözleşme bedelinin henüz netleşmediğini belirtti.
Bu mali planlama, Cleveland'ın sezon dışındaki en önemli önceliklerinden biri haline geldi. Cavaliers, Donovan Mitchell ile veteran kontrat uzatmasına imza atarak geleceği hakkındaki spekülasyonlara son vermişti. Harden ile daha kısa süreli bir sözleşme yapılması ise hem maaş bütçesinde esnekliği koruyacak hem de geçen sezon Doğu Konferansı finaline yükselen tecrübeli çekirdeğin bir arada kalmasını sağlayacak.
Harden, şubat ayındaki takas döneminde Darius Garland'ın Los Angeles Clippers'a gönderildiği ses getiren takasla Cleveland'a katılmıştı. Bu hamleyle Cavaliers, eski MVP'yi Donovan Mitchell ile aynı arka alanda buluşturarak şampiyonluk hedefini güçlendirmişti.
Tecrübeli oyun kurucu, Cleveland'a katıldıktan sonra kısa sürede önemli katkı verdi. Cavaliers formasıyla çıktığı 26 normal sezon maçında 20.5 sayı, 7.7 asist ve 4.8 ribaund ortalamaları yakalayan Harden, saha içinden %46.6, üç sayı çizgisinin gerisinden ise %43.5 isabet oranıyla oynadı. Bu verimlilik, Clippers formasıyla sezonun ilk 44 maçında yakaladığı 25.4 sayı ve 8.1 asist ortalamalarına rağmen %41.9 saha içi ve %34.7 üç sayı isabetiyle oynadığı döneme kıyasla dikkat çekici bir gelişim gösterdi.
Harden, 2025-26 sezonunun genelinde ise 70 maçta 23.6 sayı, 8.0 asist ve 4.8 ribaund ortalamaları yakalarken, saha içinden %43.4, üç sayı çizgisinin gerisinden %37.5 ve serbest atış çizgisinden %88.4 isabet oranı tutturdu. 11 kez All-Star seçilen yıldız, NBA'deki 17. sezonunda da ligin en üretken hücum organizatörlerinden biri olmayı sürdürdü.
Bu mali planlama, Cleveland'ın sezon dışındaki en önemli önceliklerinden biri haline geldi. Cavaliers, Donovan Mitchell ile veteran kontrat uzatmasına imza atarak geleceği hakkındaki spekülasyonlara son vermişti. Harden ile daha kısa süreli bir sözleşme yapılması ise hem maaş bütçesinde esnekliği koruyacak hem de geçen sezon Doğu Konferansı finaline yükselen tecrübeli çekirdeğin bir arada kalmasını sağlayacak.
Harden, şubat ayındaki takas döneminde Darius Garland'ın Los Angeles Clippers'a gönderildiği ses getiren takasla Cleveland'a katılmıştı. Bu hamleyle Cavaliers, eski MVP'yi Donovan Mitchell ile aynı arka alanda buluşturarak şampiyonluk hedefini güçlendirmişti.
Tecrübeli oyun kurucu, Cleveland'a katıldıktan sonra kısa sürede önemli katkı verdi. Cavaliers formasıyla çıktığı 26 normal sezon maçında 20.5 sayı, 7.7 asist ve 4.8 ribaund ortalamaları yakalayan Harden, saha içinden %46.6, üç sayı çizgisinin gerisinden ise %43.5 isabet oranıyla oynadı. Bu verimlilik, Clippers formasıyla sezonun ilk 44 maçında yakaladığı 25.4 sayı ve 8.1 asist ortalamalarına rağmen %41.9 saha içi ve %34.7 üç sayı isabetiyle oynadığı döneme kıyasla dikkat çekici bir gelişim gösterdi.
Harden, 2025-26 sezonunun genelinde ise 70 maçta 23.6 sayı, 8.0 asist ve 4.8 ribaund ortalamaları yakalarken, saha içinden %43.4, üç sayı çizgisinin gerisinden %37.5 ve serbest atış çizgisinden %88.4 isabet oranı tutturdu. 11 kez All-Star seçilen yıldız, NBA'deki 17. sezonunda da ligin en üretken hücum organizatörlerinden biri olmayı sürdürdü.