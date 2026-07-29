29 Temmuz
Gornik Zabrze-Fenerbahçe
21:00
29 Temmuz
Dukagjini-Lugano
0-18'
29 Temmuz
Kopenhag-Polissya Zhytomyr
20:00
29 Temmuz
Rapid Wien-Santa Coloma
21:30
29 Temmuz
Cerezo Osaka-B. Dortmund
1-0
29 Temmuz
Leverkusen-Genk
4-080'
29 Temmuz
Real Betis-Lyon
21:00
29 Temmuz
Watford-Fiorentina
21:30

Cavaliers'ın James Harden ile yapacağı yeni sözleşmenin kısa vadeli olması bekleniyor

Cleveland Cavaliers'ın James Harden ile imzalayacağı yeni sözleşmenin en fazla iki garantili sezon içermesi bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 16:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Cavaliers'ın James Harden ile yapacağı yeni sözleşmenin kısa vadeli olması bekleniyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Cleveland Cavaliers'ın James Harden ile imzalayacağı yeni sözleşmenin en fazla iki garantili sezon içermesi bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NBA muhabiri Marc Stein'ın aktardığına göre lig kaynakları, Harden'ın yeni kontratının "en fazla iki garantili yıl" içereceğini düşünüyor. Stein ayrıca, Cavaliers'ın Jonathan Kuminga için olası bir hamleyi değerlendirmesi ve üst üste ikinci sezon da NBA'in ikinci maaş sınırı apronunu aşmamaya çalışması nedeniyle toplam sözleşme bedelinin henüz netleşmediğini belirtti.

Bu mali planlama, Cleveland'ın sezon dışındaki en önemli önceliklerinden biri haline geldi. Cavaliers, Donovan Mitchell ile veteran kontrat uzatmasına imza atarak geleceği hakkındaki spekülasyonlara son vermişti. Harden ile daha kısa süreli bir sözleşme yapılması ise hem maaş bütçesinde esnekliği koruyacak hem de geçen sezon Doğu Konferansı finaline yükselen tecrübeli çekirdeğin bir arada kalmasını sağlayacak.

Harden, şubat ayındaki takas döneminde Darius Garland'ın Los Angeles Clippers'a gönderildiği ses getiren takasla Cleveland'a katılmıştı. Bu hamleyle Cavaliers, eski MVP'yi Donovan Mitchell ile aynı arka alanda buluşturarak şampiyonluk hedefini güçlendirmişti.

Tecrübeli oyun kurucu, Cleveland'a katıldıktan sonra kısa sürede önemli katkı verdi. Cavaliers formasıyla çıktığı 26 normal sezon maçında 20.5 sayı, 7.7 asist ve 4.8 ribaund ortalamaları yakalayan Harden, saha içinden %46.6, üç sayı çizgisinin gerisinden ise %43.5 isabet oranıyla oynadı. Bu verimlilik, Clippers formasıyla sezonun ilk 44 maçında yakaladığı 25.4 sayı ve 8.1 asist ortalamalarına rağmen %41.9 saha içi ve %34.7 üç sayı isabetiyle oynadığı döneme kıyasla dikkat çekici bir gelişim gösterdi.

Harden, 2025-26 sezonunun genelinde ise 70 maçta 23.6 sayı, 8.0 asist ve 4.8 ribaund ortalamaları yakalarken, saha içinden %43.4, üç sayı çizgisinin gerisinden %37.5 ve serbest atış çizgisinden %88.4 isabet oranı tutturdu. 11 kez All-Star seçilen yıldız, NBA'deki 17. sezonunda da ligin en üretken hücum organizatörlerinden biri olmayı sürdürdü.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.