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Bulls, Bennedict Mathurin yarışına katıldı

Chicago Bulls, bu yaz serbest oyuncu piyasasında hâlâ takım bulamayan en dikkat çekici genç skorerlerden Bennedict Mathurin için devreye giren son ekip oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 16:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Bulls, Bennedict Mathurin yarışına katıldı
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Chicago Bulls, bu yaz serbest oyuncu piyasasında hâlâ takım bulamayan en dikkat çekici genç skorerlerden Bennedict Mathurin için devreye giren son ekip oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NBA muhabiri Marc Stein'ın haberine göre Bulls, Mathurin ile ilgilenen takımlar arasına katılarak New Orleans Pelicans'a eşlik etti. Oyuncuya nitelikli teklif (qualifying offer) sunan Los Angeles Clippers ise kısıtlı serbest oyuncu statüsündeki Mathurin'in eşleşme hakkını elinde bulunduruyor. Clippers, dilerse gelecek herhangi bir teklifi eşleştirebilecek ya da uygun görmesi halinde sign-and-trade seçeneğini değerlendirebilecek.

Mathurin, dört yıl ve 29.9 milyon dolarlık çaylak sözleşmesinin tamamlanmasının ardından kısıtlı serbest oyuncu konumuna geldi. Jake Fischer'ın haberine göre Clippers, 23 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmak istese de, ilgilenen ekiplerle olası bir sign-and-trade senaryosunu görüşmeye açık durumda.

Genç yıldız, Bulls'ın hücum yönü güçlü genç oyunculara yatırım yapma stratejisine de uyum sağlayabilecek bir profil çiziyor. 2025-26 sezonunda Indiana Pacers ve Clippers formalarıyla toplam 54 maça çıkan Mathurin, 30.0 dakika ortalamayla 17.6 sayı, 5.4 ribaund ve 2.4 asist üretirken, saha içinden %43.0, serbest atış çizgisinden ise %86.9 isabet oranı yakaladı.

Los Angeles'a takas edildikten sonra da üretkenliğini sürdüren Mathurin, Clippers formasıyla çıktığı 26 maçta (bunlardan biri ilk beş) maç başına 17.4 sayı, 5.5 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları yakaladı. Takas sonrası üç sayı çizgisinin gerisinden yalnızca %20.7 ile isabet bulmasına rağmen iki sayılık atışlarda %50.2 isabet oranı yakalayan genç oyuncu, maç başına 7.3 serbest atış kullanarak potaya gitme becerisini ve verimli skor üretme potansiyelini ortaya koydu.

NBA'deki dört sezonunda düzenli skor katkısı veren Mathurin, 263 normal sezon maçında 16.2 sayı ve 4.7 ribaund ortalamaları yakaladı. Potaya yönelen oyun tarzı, atletizmi ve faul alabilme becerisi, onu piyasadaki en cazip kısıtlı serbest oyunculardan biri haline getiriyor.

Pelicans ise Batı Konferansı'nı 26 galibiyet, 56 mağlubiyetle 11. sırada tamamladığı sezonun ardından kadrosunu güçlendirmek amacıyla hafta başında Mathurin ile görüşmelere başlamıştı. Chicago'nun da devreye girmesiyle rekabet artarken, olası bir anlaşmanın gerçekleşebilmesi için Clippers'ın ya eşleşme hakkını kullanmaması ya da bir sign-and-trade anlaşmasına onay vermesi gerekecek.

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