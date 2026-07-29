Dursun Özbek açıkladı: Mauro Icardi'ye teklif

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yolların ayrıldığı Mauro Icardi ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Özbek, Arjantinli yıldız için bir veda düşünceleri olduğunu söyledi. Icardi'ye bu konuda teklif yaptıklarını söyleyen Dursun Özbek, 33 yaşındaki golcüden cevap beklediklerini söyledi.
Dursun Özbek, "Mauro Icardi bizim için çok değerli bir oyuncu. Bize verdiği hizmet hiçbir zaman unutulmamalı. İkon oyuncularımızdan birisi. Bir ayrılık seremonisi planladık ve kendisine ilettik. Ondan cevap bekliyoruz." dedi.
Özbek, "Galatasaray'ın başarısı, başarı çizgisinin her şeyin önünde olduğunu düşünüyorum. Hiçbir oyuncunun, başkanın, yönetim kurulu üyesinin, Galatasaray'ın başarısının önüne geçecek bir tavrının olabileceğini düşünmüyorum. Aldığımız kararlar bu yöndedir. Icardi'nin bize verdiği hizmetler için inkar içinde olmadık, her zaman takdir ettik ve son final kısmı için de davet ettik. İcabet etmesini bekliyorum." diye konuştu.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da dört sezonda 134 maçta süre bulan Mauro Icardi, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.
Dursun Özbek, "Mauro Icardi bizim için çok değerli bir oyuncu. Bize verdiği hizmet hiçbir zaman unutulmamalı. İkon oyuncularımızdan birisi. Bir ayrılık seremonisi planladık ve kendisine ilettik. Ondan cevap bekliyoruz." dedi.
Özbek, "Galatasaray'ın başarısı, başarı çizgisinin her şeyin önünde olduğunu düşünüyorum. Hiçbir oyuncunun, başkanın, yönetim kurulu üyesinin, Galatasaray'ın başarısının önüne geçecek bir tavrının olabileceğini düşünmüyorum. Aldığımız kararlar bu yöndedir. Icardi'nin bize verdiği hizmetler için inkar içinde olmadık, her zaman takdir ettik ve son final kısmı için de davet ettik. İcabet etmesini bekliyorum." diye konuştu.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da dört sezonda 134 maçta süre bulan Mauro Icardi, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.