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Dursun Özbek açıkladı: Mauro Icardi'ye teklif

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yolların ayrıldığı Mauro Icardi için bir veda düşünceleri olduğunu ve Arjantinli yıldızdan cevap beklediklerini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 17:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek açıkladı: Mauro Icardi'ye teklif
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yolların ayrıldığı Mauro Icardi ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Özbek, Arjantinli yıldız için bir veda düşünceleri olduğunu söyledi. Icardi'ye bu konuda teklif yaptıklarını söyleyen Dursun Özbek, 33 yaşındaki golcüden cevap beklediklerini söyledi.

Dursun Özbek, "Mauro Icardi bizim için çok değerli bir oyuncu. Bize verdiği hizmet hiçbir zaman unutulmamalı. İkon oyuncularımızdan birisi. Bir ayrılık seremonisi planladık ve kendisine ilettik. Ondan cevap bekliyoruz." dedi.

Özbek, "Galatasaray'ın başarısı, başarı çizgisinin her şeyin önünde olduğunu düşünüyorum. Hiçbir oyuncunun, başkanın, yönetim kurulu üyesinin, Galatasaray'ın başarısının önüne geçecek bir tavrının olabileceğini düşünmüyorum. Aldığımız kararlar bu yöndedir. Icardi'nin bize verdiği hizmetler için inkar içinde olmadık, her zaman takdir ettik ve son final kısmı için de davet ettik. İcabet etmesini bekliyorum." diye konuştu.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da dört sezonda 134 maçta süre bulan Mauro Icardi, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.

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