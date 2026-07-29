UEFA'dan Oğuzhan Çakır'a görev

FIFA kokartlı Türk hakem Oğuzhan Çakır, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda görev yapacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çakır, Karadağ temsilcisi Sutjeska ile Belarus ekibi ML Rogachev arasında 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşmasını yönetecek.
MAÇ TSİ 22.00'DE
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre mücadele, Karadağ'ın Niksic kentindeki Niksic Şehir Stadı'nda oynanacak.
Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
HAKEM EKİBİ BELLİ OLDU
Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Gökhan Barcın üstlenecek. Davut Dakul Çelik ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev yapacak.
MAÇ TSİ 22.00'DE
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre mücadele, Karadağ'ın Niksic kentindeki Niksic Şehir Stadı'nda oynanacak.
Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
HAKEM EKİBİ BELLİ OLDU
Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Gökhan Barcın üstlenecek. Davut Dakul Çelik ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev yapacak.