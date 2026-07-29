29 Temmuz
Gornik Zabrze-Fenerbahçe
21:00
29 Temmuz
Dukagjini-Lugano
1-583'
29 Temmuz
Kopenhag-Polissya Zhytomyr
20:00
29 Temmuz
Rapid Wien-Santa Coloma
21:30
29 Temmuz
Cerezo Osaka-B. Dortmund
1-0
29 Temmuz
Leverkusen-Genk
4-0
29 Temmuz
Real Betis-Lyon
21:00
29 Temmuz
Watford-Fiorentina
21:30

UEFA'dan Oğuzhan Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, UEFA Konferans Ligi'nde Sutjeska ile ML Rogachev arasında oynanacak rövanş karşılaşmasında düdük çalacak. Mücadele, 30 Temmuz Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 17:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA'dan Oğuzhan Çakır'a görev
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
FIFA kokartlı Türk hakem Oğuzhan Çakır, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda görev yapacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çakır, Karadağ temsilcisi Sutjeska ile Belarus ekibi ML Rogachev arasında 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşmasını yönetecek.

MAÇ TSİ 22.00'DE

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre mücadele, Karadağ'ın Niksic kentindeki Niksic Şehir Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

HAKEM EKİBİ BELLİ OLDU

Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Gökhan Barcın üstlenecek. Davut Dakul Çelik ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev yapacak.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.