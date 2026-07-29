UEFA'dan, FIFA'nın futbol federasyonlarına baskısına sert tepki

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası organizasyonlarının hisselerini özel yatırımcılara satmayı öngören planına tepki gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA, FIFA'nın üye federasyonlardan teklifi desteklemelerini istediğini ve aksi hâlde daha yüksek tek seferlik ödeme seçeneğinin geri çekileceği yönünde bir son tarih belirlediğini açıkladı.
"GİDEREK BÜYÜYEN BİR MUHALEFET VAR"
UEFA'nın açıklamasında, futbolun farklı paydaşlarıyla yapılan görüşmelerde plana yönelik ciddi bir karşı duruş oluştuğu belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbolun birçok paydaşıyla yaptığımız görüşmeler, FIFA'nın bu planına yönelik ciddi ve giderek büyüyen bir muhalefet olduğunu gösteriyor."
"ÖNCELİK FUTBOLUN PAYDAŞLARI OLMALI"
UEFA, FIFA yönetimini futbolun ekonomik değerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmakla suçladı.
Açıklamada, "FIFA, futbolu kendisini ve çevresini zenginleştirecek bir araç olarak kullanmayı bırakmalı. Bu oyunu doğru şekilde büyütmek mümkün. Artık öncelik federasyonlar, kulüpler, ligler, futbolcular ve taraftarlar olmalı." denildi.
YENİ ŞİRKET KURULMASI PLANLANIYOR
Infantino'nun planının, FIFA'nın en üst düzey erkek ve kadın turnuvalarının yönetimini üstlenecek yeni bir şirket kurulmasını öngördüğü belirtildi.
Bu şirketin Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası'nı kontrol edeceği ve hisselerinin özel yatırımcılara açılacağı aktarıldı.
FEDERASYONLARA 19 EYLÜL'E KADAR SÜRE
The Times'ta yer alan habere göre Infantino, planın onaylanması için FIFA'ya üye 211 ülke federasyonuna 19 Eylül'e kadar süre verdi.
Teklifi kabul eden federasyonlara 40 milyon dolara kadar ödeme yapılacağı, reddeden federasyonlara ise 10 milyon dolar destek sağlanacağı öne sürüldü.
"GİDEREK BÜYÜYEN BİR MUHALEFET VAR"
UEFA'nın açıklamasında, futbolun farklı paydaşlarıyla yapılan görüşmelerde plana yönelik ciddi bir karşı duruş oluştuğu belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbolun birçok paydaşıyla yaptığımız görüşmeler, FIFA'nın bu planına yönelik ciddi ve giderek büyüyen bir muhalefet olduğunu gösteriyor."
"ÖNCELİK FUTBOLUN PAYDAŞLARI OLMALI"
UEFA, FIFA yönetimini futbolun ekonomik değerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmakla suçladı.
Açıklamada, "FIFA, futbolu kendisini ve çevresini zenginleştirecek bir araç olarak kullanmayı bırakmalı. Bu oyunu doğru şekilde büyütmek mümkün. Artık öncelik federasyonlar, kulüpler, ligler, futbolcular ve taraftarlar olmalı." denildi.
YENİ ŞİRKET KURULMASI PLANLANIYOR
Infantino'nun planının, FIFA'nın en üst düzey erkek ve kadın turnuvalarının yönetimini üstlenecek yeni bir şirket kurulmasını öngördüğü belirtildi.
Bu şirketin Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası'nı kontrol edeceği ve hisselerinin özel yatırımcılara açılacağı aktarıldı.
FEDERASYONLARA 19 EYLÜL'E KADAR SÜRE
The Times'ta yer alan habere göre Infantino, planın onaylanması için FIFA'ya üye 211 ülke federasyonuna 19 Eylül'e kadar süre verdi.
Teklifi kabul eden federasyonlara 40 milyon dolara kadar ödeme yapılacağı, reddeden federasyonlara ise 10 milyon dolar destek sağlanacağı öne sürüldü.