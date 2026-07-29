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Japonya, ev sahibi Çin'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi

Japonya, 2026 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde ev sahibi Çin'i 3-1 mağlup etti. Yarı finale yükselen Japonya'nın rakibi, İtalya-ABD maçının galibi olacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 17:36
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Japonya, ev sahibi Çin'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi
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Japonya, 2026 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde ev sahibi Çin'i 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çin'in Ningbo kentindeki Beilun Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Japonya, ilk seti kaybetmesine rağmen geri dönüş yaparak galibiyete ulaştı.

GERİ DÖNÜŞLE KAZANDI

Japonya, 23-25 kaybettiği ilk setin ardından diğer setleri 25-23, 25-16 ve 25-23 kazanarak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

RAKİBİ İTALYA-ABD MAÇINDA BELİRLENECEK

Yarı finale yükselen Japonya, İtalya ile ABD arasında oynanacak çeyrek final karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek.

VNL'de yarı final karşılaşmaları 1 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

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