Japonya, 2026 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde ev sahibi Çin'i 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çin'in Ningbo kentindeki Beilun Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Japonya, ilk seti kaybetmesine rağmen geri dönüş yaparak galibiyete ulaştı.
GERİ DÖNÜŞLE KAZANDI
Japonya, 23-25 kaybettiği ilk setin ardından diğer setleri 25-23, 25-16 ve 25-23 kazanarak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
RAKİBİ İTALYA-ABD MAÇINDA BELİRLENECEK
Yarı finale yükselen Japonya, İtalya ile ABD arasında oynanacak çeyrek final karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek.
VNL'de yarı final karşılaşmaları 1 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.
GERİ DÖNÜŞLE KAZANDI
Japonya, 23-25 kaybettiği ilk setin ardından diğer setleri 25-23, 25-16 ve 25-23 kazanarak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
RAKİBİ İTALYA-ABD MAÇINDA BELİRLENECEK
Yarı finale yükselen Japonya, İtalya ile ABD arasında oynanacak çeyrek final karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek.
VNL'de yarı final karşılaşmaları 1 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.