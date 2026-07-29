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Beşiktaş Basketbol'un yeni evi belli oldu!

Beşiktaş Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonunda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague maçlarını Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 17:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş Basketbol'un yeni evi belli oldu!
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Beşiktaş Basketbol, yeni sezonda iç saha maçlarını Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de taraftarıyla yeni salonunda buluşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YENİ SEZONDA YENİ SALON

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonunda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague karşılaşmalarının Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacağı belirtildi.

TARAFTARA ÇAĞRI

Siyah-beyazlı kulüp, taraftarlarını yeni sezonda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde takımlarını desteklemeye davet ederken, salona ulaşım konusunda da bilgilendirme paylaştı.

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