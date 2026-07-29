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Mauro Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı!

Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi'ye, Wanda Nara ile devam eden hukuki süreç kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 18:30 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 18:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Mauro Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı!
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Galatasaray'ın eski oyuncusu Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki boşanma ve velayet sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme kararıyla Icardi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, yıldız futbolcu sosyal medya hesabından karara sert tepki gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Arjantin basınında yer alan haberlere göre Mauro Icardi hakkında, aksi yönde yeni bir mahkeme kararı verilene kadar geçerli olmak üzere yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Arjantinli futbolcu, kararın daha önce belirlenen 24 saatlik sürenin dolması beklenmeden alındığını savundu.

Icardi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı yargıçların, belirli talepler söz konusu olduğunda olağanüstü bir hızla hareket edebildiğini görmek ne kadar üzücü.

Bu olayda araya giren yargıç, bir ünlünün sunduğu kanıtlarla dolup taşan dosyayı inceledi. Bu da yetmezmiş gibi adli tatil döneminde yine görevli bir yargıç devreye girerek ciddi şüpheler uyandıran kararlar aldı.

Bugün saat 09.00'da, dünkü kararda belirlenen 24 saatlik süre dahi dolmadan hakkımda ülke dışına çıkış yasağı kararı verdi. Bu kararın hukuki dayanağının ne olduğunu merak ediyorum.

Bu konuda karar verme yetkisine sahip olduğunu mu düşünüyor, yoksa yasanın hükümlerini görmezden mi geliyor?

Aynı konuyla ilgili bugün öğleden sonra Milano'da bir duruşma yapılacak. Bildiğim kadarıyla kızlarım İtalyan vatandaşı, İtalya'da bulunuyor ve konu o ülkenin yasaları ile yargı yetkisine tabi.

Ayrıca karşı tarafın taleplerinin 27 Temmuz'da, yani şikâyette bulundukları tarihten sekiz gün sonra sunulduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Bu sekiz gün boyunca herhangi bir aciliyet yoktu.

Ancak şimdi, alışılmadık ve hatta birbiriyle çakışan hızlarda kararlar alınıyor. Bu durum, en azından benim açımdan, anlaşılması oldukça güç bir adalet görüntüsü ortaya çıkarıyor.

Er ya da geç hukukun, her yargı makamının yetki sınırlarının ve adil yargılanma ilkesinin diğer bütün değerlendirmelerin önüne geçeceğine inanıyorum."

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