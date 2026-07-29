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Trabzonspor, Rene Mitongo Muteba'yı açıkladı!

Trabzonspor, Belçika ekibi Standard Liege'den 18 yaşındaki santrfor Rene Mitongo Muteba'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 18:33 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 18:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, Rene Mitongo Muteba'yı açıkladı!
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Trabzonspor, yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavili kulüp, Belçika ekibi Standard Liege'den Rene Mitongo Muteba'nın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla resmen duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Rene Mitongo Muteba'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Standard De Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000 Euro 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %15'i ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Rene Mitongo Muteba ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 675.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; 2030/2031 futbol sezonunda 780.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,7'si oranında ödeme yapılacaktır."

4+1 YILLIK İMZA

Bordo-mavili ekip, 18 yaşındaki santrfor ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmaya göre Standard Liege'e transfer bedeli olarak 3 milyon Euro üç taksit halinde ödenecek. Ayrıca Trabzonspor, futbolcunun gelecekteki satışından elde edilecek gelirin, kulübe ödenen transfer bedeli düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 15'ini Belçika ekibine verecek.

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